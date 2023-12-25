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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bu vatan bize, sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti - Son Dakika
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bu vatan bize, sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, EBSO'nun aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatanın bölünemez olduğunu vurgulayarak, teröre destek verenleri kınadı. Ayrıca, 2024'te uygulanacak asgari ücretin tahminen 16 bin civarında olacağını belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bu vatan bize, sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün emaneti
25.12.2023 - 19:26,
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, "Bu vatan bize, sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Aklına koysunlar ki bu vatan bölünemez. Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) aralık ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis başkanlığına verilen önergeyle tüm meclis toplantılarında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin kara bir hafta sonu yaşadığını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Teröre sözle, eylemle her ne şekilde olursa olsun destek verenleri, terör karşısında sessiz kalanları kınıyorum. Diğer yandan, malum partinin bir vekili, bu vatanın evlatlarına 'hayatını kaybedenler' diyerek şehit sözcüğünü kullanmaktan imtina etmesi, yine aynı partinin grup başkanvekilinin, 'ortak bildiri taziye yarıştırmaktan öteye gitmez' demesi, bir diğerinin, 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' tehditleri kabul edilemez. Bu milletin vergileri ile maaş alan bu insanların bu sözlerini kınıyorum. Ne istiyorlar acaba? Vatandan toprak parçası mı? Bu vatan bize, sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Aklına koysunlar ki bu vatanı bölemezler. Konuyu şu sözle kapatmak istiyorum. Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez."

"Tahminimce 16 bin civarında bir rakam açıklanacak"

Yorgancılar, 2024'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için tarafların toplantılarına devam ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların yaptığı açıklamalara göre 2024 yılında Asgari Ücrete tek seferde artış yapılacağını belirten Yorgancılar, "Tahminimce 16 bin civarında bir rakam açıklanacak. Böylesi bir enflasyon ortamında ne yazık ki rakamlar şişerken, maliyetler artarken, hiçbir rakam yeterli gelmemektedir. O nedenle de 2024 yılında kararlılıkla enflasyonla topyekün mücadele yılı olmasına ihtiyaç bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Ender Yorgancılar, Terör, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bu vatan bize, sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti - Son Dakika


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