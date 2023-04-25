"Togg alacak mısınız?" sorusuna Meral Akşener'den "Ben emekliyim" yanıtı: O kadar param yok - Son Dakika
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"Togg alacak mısınız?" sorusuna Meral Akşener'den "Ben emekliyim" yanıtı: O kadar param yok

25.04.2023 11:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. Akşener, "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılılçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. Kocama bir sorayım bakalım onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü TV'deki Liderler Özel programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Akşener yayın sırasında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

"KOCAMA BİR SORAYIM VARSA PARASI ALIRIZ"

Akşener, "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. (Gülerek) Kocama bir sorayım bakalım onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız. Bizim şu anda kişisel olarak arabamız yok. Ama TOGG alabiliriz, bakayım adamın parası var mı… Gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar" demişti.

TOGG SATIŞ FİYATLARI

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor. T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

YORUMLAR (9)
  • Tarik ŞİPAR: Bindiğin arabayla 3 tane togg alinıyor . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Meral hanım doğru emekli maaşıyla alınamaz fakat senin aylik harcamalarınla 10 tane TOGG alınır. Emekli maaşından mi yapıyon bu harcamaları??? Çok güldük inan. inandırıcı değilsin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yılmaz kapar: Algıcı takiyeci aplaaaaaa.sizler varya siz ağ ağ daha yokkk sizlerdennn aplaaaaa. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, İYİ Parti, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Togg alacak mısınız?' sorusuna Meral Akşener'den 'Ben emekliyim' yanıtı: O kadar param yok - Son Dakika


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