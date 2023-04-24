Togg'un ardından araba sanayi için büyük adım! Batarya fabrikasının temel atma töreni bugün gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'un ardından araba sanayi için büyük adım! Batarya fabrikasının temel atma töreni bugün gerçekleştiriliyor

24.04.2023 13:41

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atılıyor. Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü, 607 bin metrekarelik alanda inşa edilecek ve 2024 yılında tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış törenine katılacak.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.

KRİTİK ADIMLAR

Açıklamaya göre, Türkiye global anlamda otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak önemli adımlar atıyor. Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.

TOGG'dan sonra otomotiv sektöründe bir adım daha! Batarya fabrikasının temeli bugün atılıyor

"İSTİHDAM ANLAMINDA BURSA'YA VE TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ BİR GETİRİSİ OLACAK"

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

TOGG'dan sonra otomotiv sektöründe bir adım daha! Batarya fabrikasının temeli bugün atılıyor

"TÜM TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRACAK"

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

2024 YIL SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

ÇEVRE ÜLKELERE DE SABİT ENERJİ DEPOLAMA HİZMETLERİ VERECEK

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.

YORUMLAR (6)
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki imkan verilsin neler yapabiliyoruz, dünya görsün yeter. Cevap Yaz 53 13 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Her seçim aynı ?? Cevap Yaz 29 49 Yayından Kaldır
  • İlhan Albayrak: Araç üretmek çok güzel ve onur verici bir durum . Fakat ulaşabilinirlik açısından zor bir seviyede .Bu aracı sırf zenginler için mi üretiyorsunuz. Hükümet olarak sadece zengine hizmet ediyorsunuz o yüzden boş ve gereksiz bir yatırım. Yurt dışından gelen araçlarda ki ÖTV yi kaldırın. Cevap Yaz 36 44 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bursa, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'un ardından araba sanayi için büyük adım! Batarya fabrikasının temel atma töreni bugün gerçekleştiriliyor - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:07 Babacan'dan gündemi sarsan açıklama: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir
22:07 Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik iddia: CHP adına sahte broşür bastırdılar
22:02 Babacan'dan çok konuşulacak çıkış: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Togg'un ardından araba sanayi için büyük adım! Batarya fabrikasının temel atma töreni bugün gerçekleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement