Toroslar EDAŞ, Hatay'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Hatay'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Hatay\'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Hatay'da kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, 10 bin 567 trafo ve 29 bin 867 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı. Ayrıca 6 bin 415 aydınlatma armatürünün bakımı, 28 trafo ve 216 dağıtım merkezinin elden geçirilmesi ve 860 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Toroslar EDAŞ, müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla 419 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti ve 4 bin 831 yeni aydınlatma armatürü, 254 elektrik pano ve 100 trafo merkezi montajı gerçekleştirdi. Şirket, hedeflerine ulaştığını belirtti.

31.07.2024 11:04
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Toroslar EDAŞ, Hatay'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 567 trafo ve 29 bin 867 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı, Defne'de 6 bin 415 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 1 pano ile 28 trafo ve 216 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 860 Kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Ekipler, Hatay'da 722 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 419 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Kentte 4 bin 831 yeni aydınlatma armatürünün, 254 elektrik panosunun ve 100 trafo merkezinin montajı da yapıldı. Şirket, 2024'ün ilk 6 ayında hedeflerine ulaştığını ifade etti.

Müşteriler, 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlarını iletebilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ, Hatay'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü - Son Dakika

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