Toroslar EDAŞ, Hatay\'da Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Hatay'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 567 trafo ve 29 bin 867 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı, Defne'de 6 bin 415 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 1 pano ile 28 trafo ve 216 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 860 Kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Ekipler, Hatay'da 722 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 419 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Kentte 4 bin 831 yeni aydınlatma armatürünün, 254 elektrik panosunun ve 100 trafo merkezinin montajı da yapıldı. Şirket, 2024'ün ilk 6 ayında hedeflerine ulaştığını ifade etti.

Müşteriler, 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlarını iletebilir.