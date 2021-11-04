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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım - Son Dakika

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım

04.11.2021 18:10

Dünkü ifadesinde okları kardeşine çeviren Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, bugün sus pus oldu. "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" diyen Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilecek.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

SORGUSUNA BAŞLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna bugün saat 13.30'da başlandı.

"SUSMA HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Dün "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" diyerek topu kardeşine atan Fatih Aydın, bugün de sus pus oldu. Fatih Aydın'ın "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" dediği öğrenildi. Şüpheli Fatih Aydın'ın yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım - Son Dakika Ekonomi


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