Trafige Kapanan Yol Çalışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Trafige Kapanan Yol Çalışmaları

08.07.2025 08:55
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Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor, kontrollü geçiş sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra- Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek ve çalışma esnasında Kandıra Kavşağı'nda otoyola girişe izin verilmeyecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Adana yönünde gerçekleştirilen yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım ilk şeritten devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında Kocahasanlı mevkisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Mecitözü- Amasya yolunun 28-35. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Tuzluca- Iğdır yolunun 5-6. kilometrelerindeki Tuzluca mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Korkuteli Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, ankara, Yaşam, Son Dakika

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