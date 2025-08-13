Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlama

13.08.2025 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarındaki yapım ve onarım nedeniyle çeşitli güzergahlarda trafik akışında değişiklikler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz- Saray kavşakları 97-101. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın Çevre Yolu Güney-Kuzey kavşaklarının 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın- İzmir istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis- Adana Doğu kavşaklarındaki üstyapı bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep-Adana istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşıma, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde derz bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

???????Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 54-61 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerindeki bakım- onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan- Siirt yolunun 17-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Batman-Siirt istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar 41 yıla kadar hapisleri isteniyor Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor
Kulüpte kanlı gece Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
Oryantiring sporcusunun trajik ölümü Oryantiring sporcusunun trajik ölümü
Çanakkale’deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

08:43
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
04:38
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
12:54
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
12:40
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
12:33
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
12:21
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi
Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
12:02
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
12:01
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 09:00:40. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.