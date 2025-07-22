Trafik Uyarısı: Yol Onarımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Onarımları Devam Ediyor

22.07.2025 08:36
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Karayollarındaki bakım ve onarım nedeniyle sürücülerden işaretlere uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 14-17 kilometrelerinde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yolları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın çevre yolunun Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi ile Havalimanı- Köşk bağlantı kolunda sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki şerit daraltması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları 2-8. kilometrelerinde İstanbul–Ankara istikametinde yürütülen yol bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden sağlanacak.

Akçakoca-Düzce yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kütahya- Tavşanlı yolunun 67-68. kilometrelerindeki bordür yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar- Uşak yolunun 33-39. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bergama- Soma yolunun 22-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl- Solhan yolunun 23-25. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Onarımları Devam Ediyor - Son Dakika

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