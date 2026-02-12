Trump'tan İklim Düzenlemelerine Dönem Sonu

ABD Başkanı Donald Trump, sera gazlarını kamu sağlığı ile refahı için tehdit olarak tanımlayan ve emisyon standartları gibi iklim düzenlemelerinin dayanağını oluşturan "Tehlike Tespiti"ni yürürlükten kaldırdıklarını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ABD tarihindeki en kapsamlı düzenleme kaldırma adımını açıkladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı, "Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeni tamamlanan süreç kapsamında, Amerikan otomotiv endüstrisine ciddi zarar veren ve Amerikan tüketiciler için fiyatları büyük ölçüde artıran, Obama döneminin felaket niteliğindeki politikası olan sözde Tehlike Tespiti'ni resmi olarak sonlandırıyoruz." dedi.

Bu adımın 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldıracağını belirten Trump, otomobil fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

EPA'dan yapılan açıklamada da Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009'da kabul edilen Sera Gazı Tehlike Tespiti ve 2012–2027 model yılları ile sonrasındaki tüm araç ve motorlara yönelik federal sera gazı emisyon standartlarının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, araç trafikte durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve tekrar harekete geçerken yeniden çalıştıran start-stop sistemi dahil tüm "off-cycle" kredilerin de kaldırıldığı aktarıldı. Bu krediler, üreticilerin emisyon standartlarını karşılamasını sağlayan teşvik mekanizmalarını içeriyordu.