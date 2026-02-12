Trump'tan İklim Düzenlemelerine Dönem Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'tan İklim Düzenlemelerine Dönem Sonu

12.02.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, sera gazı emisyon standartlarını kaldırarak ekonomik yükleri azaltmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sera gazlarını kamu sağlığı ile refahı için tehdit olarak tanımlayan ve emisyon standartları gibi iklim düzenlemelerinin dayanağını oluşturan "Tehlike Tespiti"ni yürürlükten kaldırdıklarını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ABD tarihindeki en kapsamlı düzenleme kaldırma adımını açıkladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı, "Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeni tamamlanan süreç kapsamında, Amerikan otomotiv endüstrisine ciddi zarar veren ve Amerikan tüketiciler için fiyatları büyük ölçüde artıran, Obama döneminin felaket niteliğindeki politikası olan sözde Tehlike Tespiti'ni resmi olarak sonlandırıyoruz." dedi.

Bu adımın 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldıracağını belirten Trump, otomobil fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

EPA'dan yapılan açıklamada da Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009'da kabul edilen Sera Gazı Tehlike Tespiti ve 2012–2027 model yılları ile sonrasındaki tüm araç ve motorlara yönelik federal sera gazı emisyon standartlarının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, araç trafikte durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve tekrar harekete geçerken yeniden çalıştıran start-stop sistemi dahil tüm "off-cycle" kredilerin de kaldırıldığı aktarıldı. Bu krediler, üreticilerin emisyon standartlarını karşılamasını sağlayan teşvik mekanizmalarını içeriyordu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan İklim Düzenlemelerine Dönem Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 02:01:56. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İklim Düzenlemelerine Dönem Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.