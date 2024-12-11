TTI İzmir Fuarları, Turizm Sektörünü Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TTI İzmir Fuarları, Turizm Sektörünü Bir Araya Getirdi

TTI İzmir Fuarları, Turizm Sektörünü Bir Araya Getirdi

Geçen hafta düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı, 74 ülkeden gelen katılımcılarla büyük ilgi gördü. Fuarda, turizm ve sağlık sektörü profesyonelleri işbirliği fırsatları sundu.

11.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Geçen hafta 18'incisi düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı hem İzmir'in hem de ülkenin turizmde dünyaya açılan kapısı oldu. İki fuarı 74 ülkeden ve Türkiye'nin 61 şehrinden toplam 12 bin 361 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından düzenlenen 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ve bu yıl ikinci düzenlenen TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir tarafından katılımcı ve ziyaretçiyi ağırladı. TTI İzmir Fuarı'nda; aralarında Almanya, Venezuela, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden katılımcı yer aldı. Bakanlıklar, valilikler, belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolu ve turizm taşımacılığı şirketleri, turizm teknolojisi ve yazılımı firmaları ile sektörden birçok katılımcı kurum fuardaydı. Fuarda şehirler kendi kültürlerini ve turizm faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulurken oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı, profesyonel ziyaretçilerle buluşup iş anlaşmaları yaptı. Turizm sektörünün 2024 yılı yol haritasının belirlenmesinde etkin rolü olan TTI İzmir kapsamında sunulan yatırım fırsatlarının yanı sıra turizmle ilgili birçok konunun ele alındığı söyleşiler de düzenlendi. Fuarda, 38 ülkeden 90 sektör profesyoneli de şirketler arası görüşmelerde bulunarak iş birliği anlaşmalarına imza attı.

TTI Health sağlık ve turizmi buluşturdu

TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı da TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ziyaretçilerle buluştu. Uluslararası turizm aktörleri ve sağlık sektörü profesyonelleri, Fuar İzmir'de bir araya geldi. Fuarın katılımcı profilini hastaneler, klinikler, sağlık turizmi acentaları, estetik merkezleri, hastane malzemeleri ve teknolojileri tedarikçileri ile termal turizm, SPA wellness, geriatri turizmi, medikal alanındaki firmalar oluşturdu. TTI Health kapsamında, İzmir Ticaret Odası iş birliği ile alım heyeti programı da düzenlendi. İtalya, Rusya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 16 ülkeden sağlık turizmi sektörü profesyonelleri, alım heyeti programına katılarak çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Fuarla eş zamanlı olarak, Estetik Plastik Cerrahi Derneği tarafından üç gün süren bir bilimsel etkinlik de yapıldı. 300 katılımcının yer aldığı bu buluşmada, sağlık turizminin geleceğinden cerrahi uygulamalara kadar birçok konu ele alındı.

TTI İzmir ve TTI Health fuarları, gelecek yıl 11-13 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, Sağlık, Turizm, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTI İzmir Fuarları, Turizm Sektörünü Bir Araya Getirdi - Son Dakika

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