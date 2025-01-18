TUA ve Axiom Space\'ten Uzay İşbirliği

Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Uzay İstasyonu ve diğer faaliyetlerde yer alacak Türk uzay sanayi için tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2030 sonuna kadar hizmet vermesinin planlandığı ve ISS'in ardından ticari uzay istasyonlarının, uzayda insan faaliyetleri ve araştırmaların devamını sağlamak için devreye gireceği belirtildi.

Axiom Space'in çalışmaları sonucunda geliştirilen Axiom Uzay İstasyonu'nun yeni nesil uzay istasyonlarından biri olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, iki tarafın uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, işbirliği sayesinde Türkiye'nin genç nüfusunun uzay faaliyetlerine dahil edilmesi, bu sayede geleceğin astronotlarına, mühendislerine, bilim insanlarına ve liderlerine ilham verilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, "Aynı zamanda uzay endüstrisinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve diğer endüstrilerde inovasyon fırsatları yaratmak da önemli çıktılar arasında yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Ortak hedefler belirlendi

Axiom Space'in, modüllerini ISS'e bağlama iznine sahip tek şirket olduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki kurum arasındaki işbirliğinin temel hedefleri şöyle sıralandı:

"Araştırma ve keşfetme amacıyla kullanılabilecek bir laboratuvar kurmak. Mikro yer çekimi ortamından yararlanan üretim tesisleri oluşturmak. Derin uzay görevleri için uzay malzemelerini test etmek ve teknolojileri doğrulamak için platform sağlamak. Alçak Dünya yörüngesinde ulaşım, lojistik ve diğer hizmetler için merkez inşa etmek. İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek. Profesyonel astronotlar için eğitim alanı oluşturmak."

Açıklamada, bu doğrultuda Türkiye'de belirli modüllerin ortak üretilmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Bu çalışmanın, Türk uzay sanayisi için önemli kazançlar sağlaması ve sektörün uluslararası boyutta güçlenmesine katkı sunması amaçlanıyor. Mutabakat zaptı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olma hedefini destekliyor. Bu anlaşma, ticari uzay istasyonları operasyonları ve yakın gelecekte gerçekleştirilecek ay misyonu gibi projelerde ülkemize çok yönlü katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında uluslararası işbirlikleriyle güçlü konuma doğru ilerlediğine işaret etti.

Mutabakat zaptının, Türk uzay sanayisi için kilometre taşı olacağını bildiren Kacır, "Bu işbirliği, Türkiye'nin küresel uzay ekosistemindeki rolünü güçlendirecek ve genç nesillerimizin uzaya olan ilgisini artırarak, onları bu büyük vizyonun birer parçası yapacak. Her iki tarafın da kabiliyetlerini ortak paydada birleştirdiği sinerji doğacak. Uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi pek çok alanda karşılıklı işbirliğini beraberinde getirecek. Türkiye, gerçekleştireceğimiz projelerle yakın zamanda yıllık 1 trilyon dolara erişecek küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacak." ifadesini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin havacılıkta yakaladığı ivmeye de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uydu teknolojilerinde sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak projeler gerçekleştirdik. Atacağımız bu adımlarla uzay teknolojilerinde yeni kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin elde ettiği üretim ve mühendislik kapasitesinin böylesine önemli projelerde yer alması, teknolojik bağımsızlığımızı destekleyecek ve Türkiye'nin uzay alanında marka haline gelmesine katkı sağlayacak. Bu önemli birlikteliğin ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

"Ülkemize katma değer sunacak"

TUA Başkanı Yusuf Kıraç da Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında işbirliğini sürdürdükleri Axiom Space ile Türkiye'nin uzay sanayisindeki gücünü uluslararası arenaya taşıyacak önemli adım attıklarını aktardı.

TUA ile Axiom Space'in, kurulması planlanan Axiom Space Uzay İstasyonu ve diğer şirket faaliyetlerinde yer alacak Türk uzay sanayisi ekosistemi için potansiyel tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak ve belirlemek amacıyla önemli işbirliğine imza attığını belirten Kıraç, "Bu anlaşma, sadece sanayimize yön vermekle kalmayacak, gençlerimize uzayın sınırsız olanaklarını keşfetme fırsatı sunarak, onları geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları olmasını teşvik edecek. Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji üretimindeki yetkinliklerini uzay ekosistemine taşıyarak uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Uzay teknolojilerinde elde edeceğimiz her kazanım hem bilimsel hem de ekonomik açıdan ülkemize katma değer sunacaktır. Bu süreçte tüm paydaşlarımızı bu önemli yolculuğun parçası olmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

"İşbirliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz"

Axiom Space Baş Gelir Sorumlusu Tejpaul Bhatia da Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya göndermenin tarihi dönüm noktası olan Ax-3 görevinin birinci yıl dönümünü kutladıklarını ve TUA ile süren ortaklıklarından heyecan duyduklarını belirtti.

Ortaklığın endüstriyel işbirliğini teşvik etmeye, Türkiye'nin güçlü havacılık yeteneklerinden ve teknoloji girişimlerinden yararlanmaya, Türk tedarikçileri küresel uzay tedarik zincirine entegre etmeye odaklandığını bildiren Bhatia, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin vizyon sahibi liderliği, ülkeyi uzay yolculuğu yapan ülkeler arasına taşıdı. Bugün, düşük dünya yörüngesinde daha fazla potansiyeli keşfetmek, uzaya sürekli erişimi garanti altına almak ve ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmek için Türk hükümeti ve dinamik uzay endüstrisiyle yakın şekilde çalışarak işbirliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz. Türkiye ve Axiom Space, yeni fırsatların kilidini açıyor, yeni nesil bilim insanlarına, mühendislere, kaşiflere ilham veriyor ve uzay ekosisteminin büyümesine katkıda bulunuyor. Bu heyecan verici yolculuk hem uluslarımızı hem de uzayın sürekli gelişen alanında birçok başka ulusu yükseltmeyi vadediyor."