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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

BAŞVURULAR 11-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

ADAYLARIN LİSTESİ TÜİK'İN SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adaylar başvurularını, 11-20 Ekim döneminde e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.