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TÜİK, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek - Son Dakika

TÜİK, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek

Son Güncelleme: 11.10.2023 08:57

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular, 11-20 Ekim tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde ilan edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

BAŞVURULAR 11-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adaylar başvurularını, 11-20 Ekim döneminde e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

ADAYLARIN LİSTESİ TÜİK'İN SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek - Son Dakika
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