TÜİK: Obez Oranı 2025'te Artış Gösterdi

02.06.2026 11:25
TÜİK verilerine göre 2025'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8'e yükseldi, fiziksel aktivite düşük.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta obez bireylerin oranı yüzde 21,8'e yükseldi. Araştırmada, fiziksel aktivite yapmayanların oranı yüzde 86,6 olarak hesaplanırken, her gün tütün mamulü kullananların oranı yüzde 30,1'e, son 12 ay içinde alkol kullananların oranı ise yüzde 12,6'ya çıktı.

TÜİK, 2025 yılı "Türkiye Sağlık Araştırması" istatistiklerini açıkladı. Araştırmaya göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi sonuçları, obez bireylerin oranında artış yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 20,2 iken 2025 yılında yüzde 21,8 oldu.

Cinsiyete göre incelendiğinde, 2025 yılında kadınların yüzde 24,8'inin obez, yüzde 32,2'sinin ise obez öncesi olduğu görüldü. Erkeklerde ise obez oranı yüzde 18,7, obez öncesi oranı yüzde 43,1 olarak hesaplandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAMAYANLARIN ORANI YÜZDE 86,6 OLDU

Araştırmada fiziksel aktivite düzeylerine ilişkin veriler de yer aldı. Aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında yüzde 85,3 iken 2025 yılında yüzde 83,5'e geriledi. Kadınlarda ise aynı dönemde bu oran yüzde 92,7'den yüzde 89,7'ye düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yetişkinler için önerdiği haftalık en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite kriterine göre değerlendirildiğinde, haftada 150 ile 300 dakika arasında fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde yüzde 4,1, kadınlarda ise yüzde 2,7 olarak belirlendi.

MERDİVEN İNİP ÇIKMADA ZORLUK İLK SIRADA YER ALDI

Araştırmada fiziksel işlev açısından yaşanan zorluklar da incelendi. Buna göre, merdiven inip çıkmada zorluk yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 8,3, erkeklerde yüzde 3,7 oldu. Öğrenme veya hatırlamada zorluk yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 5,4, erkeklerde yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Yürümede zorluk yaşayanların oranı ise kadınlarda yüzde 5,6, erkeklerde yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

Son altı ay içerisinde çocuklarda görülen hastalık türleri incelendiğinde, 0-6 yaş grubunda en yaygın sağlık sorununun yüzde 28,5 ile üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi. Bu yaş grubunda üst solunum yolu enfeksiyonunu yüzde 24 ile ishal ve yüzde 5,2 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi.

7-14 yaş grubunda da ilk sırada yüzde 24,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu yer aldı. Bu grupta ikinci sırada yüzde 16,4 ile ishal, üçüncü sırada ise yüzde 8,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları bulundu.

BEL BÖLGESİ PROBLEMLERİ İLK SIRADA YERİNİ KORUDU

15 yaş ve üzeri bireylerde son 12 ay içinde görülen hastalık ve sağlık sorunları incelendiğinde, bel bölgesi problemleri yüzde 24,3 ile ilk sırada yer aldı. Bel bölgesi problemleri 2022 yılında da yüzde 24,6 ile en yaygın sağlık sorunu olarak kaydedilmişti.

2025 yılında bel bölgesi problemlerini yüzde 16,9 ile hipertansiyon, yüzde 16,7 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 11,9 ile şeker hastalığı ve yüzde 10,1 ile yüksek kan lipidleri takip etti.

TÜTÜN MAMÜLÜ KULLANANLARIN ORANI ARTTI

Araştırmaya göre, her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 28,3 iken 2025 yılında yüzde 30,1'e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 42,9, kadınlarda ise yüzde 17,5 olarak hesaplandı.

Tütün mamulü kullanmayanların, yani daha önce bırakmış olanlar ile hiç kullanmamış olanların oranı ise 2022 yılında yüzde 68 iken 2025 yılında yüzde 66,8'e geriledi.

ALKOL KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 12,6 OLDU

Son 12 ay içerisinde alkol kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı da artış gösterdi. 2022 yılında yüzde 12,1 olan oran, 2025 yılında yüzde 12,6'ya yükseldi.

Alkol kullananların oranı erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 6,6 olarak belirlendi. Alkol kullanmayanların oranı ise 2022 yılında yüzde 87,9 iken 2025 yılında yüzde 87,4 olarak hesaplandı.

MAMOGRAFİ VE SMEAR TESTİ YAPTIRANLARIN ORANI ARTTI

Araştırma sonuçlarına göre, 40 yaş ve üzeri kadınlarda son bir yıl içerisinde mamografi çektirenlerin oranı 2022 yılında yüzde 10,8 iken 2025 yılında yüzde 16,7'ye yükseldi.

Buna karşın, 40 yaş ve üzeri kadınlarda hiç mamografi çektirmemiş olanların oranı yüzde 42,4 olarak kaydedildi.

15 yaş ve üzeri kadınlarda son bir yıl içinde smear testi yaptıranların oranı da arttı. 2022 yılında yüzde 7,2 olan bu oran, 2025 yılında yüzde 11,8'e çıktı.

Araştırma, 15 yaş ve üzeri kadınların yüzde 59'u ise hayatında hiç smear testi yaptırmadığını ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

