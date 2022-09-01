Tekirdağ, Trakya'nın ihracat ve ithalat şampiyonu - Son Dakika
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Tekirdağ, Trakya'nın ihracat ve ithalat şampiyonu

01.09.2022 13:10
Tekirdağ, Trakya'nın ihracat ve ithalat şampiyonu

TÜİK verilerine göre Tekirdağ, 2022 yılı Temmuz ayında ihracatta 225,6 milyon dolar, ithalatta ise 243,3 milyon dolar ile Trakya'nın şampiyonu oldu.

TÜİK verilerine göre Tekirdağ, 2022 yılı Temmuz ayında ihracatta 225,6 milyon dolar, ithalatta ise 243,3 milyon dolar ile Trakya'nın şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de 2022 yılı Temmuz ayında ihracat 4,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayında ihracat 225,6 milyon dolar, Kırklareli'nde ise aynı dönemde ihracat 19,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 249,7 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

İthalat rakamlarında ise Edirne'de 2022 yılı Temmuz ayında ithalat 9,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayında ithalat 243,3 milyon dolar, Kırklareli'nde ise aynı dönemde ithalat 20,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 273,8 milyon dolar ithalat yapıldı.

Edirne'de Temmuz ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli'nde ise Temmuz ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Ukrayna ile gerçekleşti.

Tekirdağ'da da Temmuz ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ, Trakya'nın ihracat ve ithalat şampiyonu - Son Dakika

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