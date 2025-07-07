Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'deki normalleşme sürecini memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, "TOBB olarak inşallah 3 gün sonra Şam'a gideceğiz. Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız." dedi.

TOBB ve Arap Odalar Birliği işbirliğinde Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu, İzmir'de yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Odalar Birliği Başkanı Samir Majoul, Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Khaled Hanafy, büyükelçiler ile 15 Arap ülkesinden 100'ün üzerinde iş insanı katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, programın açılışında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

İzmir'de 15 Arap ülkesinden iş insanlarını ve büyükelçileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin Akdeniz'in en köklü ticaret merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırgan politikalarının huzur ve istikrarı tehdit ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Suriye'deki normalleşme sürecini memnuniyetle takip ediyoruz. TOBB olarak inşallah 3 gün sonra Şam'a gideceğiz. Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye uyguladıkları ekonomik yaptırımları kaldırma kararının ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme katacağına işaret etti.

Türkiye'nin yüzde 94'ü sanayi malı 12 bin 600 farklı ürünle, 200'den fazla ülkeye yılda 270 milyar dolar ihracat yaptığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin Arap ülkelerine olan ihracatı 20 yıl önce sadece 5 milyar dolardı. Bu, Türkiye'nin ihracatında yüzde 10'uydu. 2024'te 50 milyar doları geçti ve Türkiye'nin yıllık toplam ihracatının yüzde 20'sine ulaştı. Yine son 20 yılda Türkiye, 50 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı Arap ülkelerinden aldı. Her sene ortalama 10 milyon Arap turist Türkiye'ye seyahate geliyor. Tüm bunlar olumlu gelişmeler ancak çok daha iyisini yapacak potansiyelimiz mevcut."

Hisarcıklıoğlu, ekonomik işbirliği kurmanın ilk şartının, hukuki zemin olduğunu, bu doğrultuda İslam Odası olarak, İstanbul'da Tahkim Merkezi kurduklarını aktardı.

Tahkim Merkezi'nin iş çevrelerine daha iyi tanıtılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Sınırlarımız, ülkelerimiz arasındaki sermaye, mal ve hizmet hareketliliğinin önünde bir engel teşkil etmemeli. Biz bir taraftan kardeşiz diyoruz, diğer yandan kardeşlik hukukunun gereğini yapmıyoruz. Vize ve geçiş engelleri koyuyoruz. Bizim kültürümüzde kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, selam verip girer. Şunu da unutmayalım ki iş insanları en rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret ve yatırım yapar. Malların serbest dolaşımı için, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlatılan Tercihli Ticaret Anlaşması çok önemli adım olmuştur. Bu anlaşmanın kapsamı daha da genişletilmelidir. Diğer yandan sanayi, turizm ve tarım alanında, Arap ülkelerinin sermaye birikimleri ile Türk özel sektörünün üretim tecrübesini bir araya getirmeliyiz."

Hisarcıklıoğlu, kadınların girişimcilik potansiyelini artırmak ve iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla İslam Odası bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulu oluşturduklarını sözlerine ekledi.

"İş forumu yeni iş ortaklıklarının kurulması için fırsat"

Arap Odalar Birliği Başkanı Samir Majoul da Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı'na (ICC) ikinci kez seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti.

İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunan Majoul, yangın söndürme ekiplerinin mücadelesini takdire şayan bulduklarını dile getirdi.

Arap ve Türk ilişkilerinin köklerinin tarihin derinliklerine uzandığını belirten Majoul, "Jeopolitik konum itibarıyla yaşanan zorluklar karşısında ilişkilerimiz daha da önemli hale gelmektedir. Ticaret potansiyelimiz çok yüksek, bu forum yeni iş ortaklıklarının kurulması için fırsat yaratıyor. Yatırımları üzerinden ülkeler arasında iyi ilişkiler kurulabilir. Bununla yetinmemeli, iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Bizi birbirine bağlayan ekonomik köprüleri desteklemek, bunları yatırım yoluyla gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi yatırımlarla geliştirmeli, karşılıklı güven sağlamalı ve uzun süreli ortaklıklar gerçekleştirmeliyiz. Arap dünyası olarak Türkiye'de gelecek vadeden katma değerli sektörlere yatırım yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Khaled Hanafy de forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, Türk-Arap iş dünyasının gelecekte yeni başarı hikayeleri yazacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından "yuvarlak masa" toplantılarında Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliği fırsatları ve ikili görüşmeler yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da birer konuşma yaptı.