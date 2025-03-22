Türk Balıkçılar Okyanuslarda Avlanıyor

Türkiye'den yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında Atlas Okyanusu'nun Batı Afrika sahillerine, Hint Okyanusu'nun ise Umman sahillerine giden çok sayıda balıkçı gemisi tıpkı bir Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de olduğu gibi balık avlıyor. Uluslararası sularda avlanan gemiler arasında Trabzon'dan da çok sayıda balıkçı gemisi bulunurken, Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yurt içindeki av baskısını azaltabilmek için büyük çaplı teknelerin yurt dışında avcılık yapmaları daha uygun olacağı düşüncesinde olduklarını söyledi.

Okyanusta avlanan balıkçı teknelerinin risk alarak avcılık yaptıklarına işaret eden Mutlu, "Oralarda balık verimliliği iyi. Ancak teknelerimiz Moritanya'ya, Senegal'e, Umman'a risk alarak gidiyorlar" dedi.

Avcılık yapan balıkçıların tuttukları balıkların gelirini Türkiye'ye göndermekte zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken Mutlu, "Yurt dışı pazarımız çok önemli. Ferdi olarak pazarlarımızı bulmaya çalışıyoruz devlet desteğinin olması gerekir. Bize devlet güvencesi lazım. Bana göre teknelerimiz Moritanya'ya, Senegal'e, Umman'a risk alarak gidiyorlar. Oralarda balık verimliliği iyi. Ancak şöyle de bir durum söz konusu; yurt dışında kaç metre tekne nerede avlanacak, hangi tekne nerede avlanacak bu önemli. Yurt içindeki av baskısını azaltabilmemiz için büyük çaplı teknelerin yurt dışında avcılık yapmaları daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. Oralar açık deniz. Oralarda zaman zaman avcılığın az olduğu dönemler oluyor. Bazen buradan oraya giden tekneler bir iki ay hiç avcılık yapamıyor. Orada balıkçılarımızın farklı bir sıkıntısı var. Tuttuğu avladığı balığın gelirini nasıl getiriyor? Oralarda bizim banka şubelerimiz yok. Balıkçı arkadaşlarımız kendilerine göre yöntemlerle getiriyorlar bunlar hep sorun. En sevindirici tarafı, büyük teklerin yurt dışında kendi maliyetlerini karşılaması. Yurt içinde artık bu maliyetler karşılanamayacak boyuta geldi. Beş, altı bin beygir makineler var. Mazotun litresi 50 TL. Devletin desteği olsa da olmasa da arayış içerisine giriyorlar. Devlet bunu daha iyi şekilde motife edip iyi bir şekilde yönlendirirse belki hem ülkemiz açısından hem de vatandaş açısından çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Öte yandan Moritanya, Umman Sierra Leone gibi Afrika ülkelerinde avcılık yapan Türk balıkçı gemileri avcılık faaliyetlerine halen sürdürüyor. - TRABZON