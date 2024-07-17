Türk Halkının Çin Otomobillerine Uygulanan Ek Vergiye Tepkisi Araştırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Halkının Çin Otomobillerine Uygulanan Ek Vergiye Tepkisi Araştırıldı

Türk Halkının Çin Otomobillerine Uygulanan Ek Vergiye Tepkisi Araştırıldı

Areda Piar araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 67'si Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40'lık ek gümrük vergisini yanlış buluyor. Özellikle 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar ve kadınlar bu karara daha fazla tepkili. Araştırma, Türkiye'nin yerli üretimini koruma amacıyla getirilen bu vergi uygulamasının halk arasındaki algısını ortaya koymaktadır.

17.07.2024 12:18
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Areda Piar araştırma şirketinin 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67'si Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40'lık ek gümrük vergisini yanlış buluyor. Bu uygulamaya karşı çıkanlar arasında en yüksek oran yüzde 70,2 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar. Ayrıca kadınların yüzde 68'i de bu karara erkeklerden daha çok tepkili.

Türkiye'deki yerli üretimin korunması amacıyla 7 Temmuz 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi. Uygulamaya koyulan bu vergi sistemiyle birlikte, Türkiye'nin cari açığının önemli bir bölümünü oluşturan Çin'e karşı da önlem alınması hedefleniyor. Konuya ilişkin araştırma yapan Areda Piar araştırma şirketi, Çin otomobillerine uygulanan ek vergi uygulamasını Türk halkına sordu. Araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 67'si, Çin otomobillerine getirilen yüzde 40'lık ek gümrük vergisi uygulamasını yanlış buluyor. Yüzde 33'lük kesim ise bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyor.

EK VERGİYE ERKEKLERDEN ÇOK KADINLAR TEPKİLİ

Çin otomobillerine uygulanan ek gümrük vergisine erkeklerin yüzde 66,1'i karşı çıkarken kadınlarda bu oran yüzde 68'e kadar yükseliyor. Buna paralel olarak kadınların yüzde 32'si vergi uygulamasını desteklerken erkeklerdeki karşılığı yüzde 33,9 olarak araştırmaya yansıyor.

Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40'lık ek vergiye en çok karşı çıkan yaş grubu yüzde 70,2 ile 35-54 yaş aralığındakiler. Bu yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 29,8'i ise uygulamayı destekliyor. 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar da yüzde 69 ile vergiye karşı çıkanlar arasında. Bu yaş grubunun yüzde 31'i ise ek vergi uygulamasını doğru buluyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 37,9 ile ek vergi uygulamasına en çok destek veren grupta yer alması. Ancak yine de bu yaş aralığındakiler de yüzde 62,1 ile çoğunluğu ek vergi uygulamasına karşı çıkanlara katılıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Piar'ın Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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