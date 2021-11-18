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Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı - Son Dakika

Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı

18.11.2021 16:00
Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı

Geçtiğimiz üç ayda toplamda 400 baz puan faiz indiren Merkez Bankası, faizi yüzde 15'e çekti. Eylül, ekim ve kasım aylarında seri bir şekilde faiz indirimine gidilirken, TL'de sert değer kaybı yaşandı ve dolar 10,99'la rekor tazeledi. TL, 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Ancak TL'nin değer kaybı sadece dolar karşısında değil. TL, Papua Yeni Gine kinası karşısında bile değer kaybı yaşıyor. Şu sıralar 1 Papua Yeni Gine kinası 3,07 liraya denk geliyor.

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası TL karşısında hızlı bir artışa geçti. Karar öncesi 10,48'e kadar gerileyen kur, kararla birlikte 10,99'a çıkarak rekor kırdı.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ

TL, 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para oldu. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi. Değer kaybı bakımından TL'den sonra en çok eriyen para birimi ise Arjantin pesosu oldu. Arjantin pesosunda yaşanan değer kaybı yüzde 19 oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

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Ancak TL'nin değer kaybı sadece dolar karşısında değil. TL, Papua Yeni Gine kinası karşısında bile değer kaybı yaşadı. 18 Kasım saat 15.46 itibarıyla 1 Papua Yeni Gine kinası, 3,07 liraya eş değer.

Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı

Papua Yeni Gine, Merkez Bankası, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı - Son Dakika
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