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Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor - Son Dakika

Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor

04.11.2021 15:11

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor, böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor, böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek kalite ve zamanında karşılanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

ASELSAN tarafından "Geleceği Bugün Tasarlayalım" temasıyla "Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Başkanlık olarak güvenlik güçlerinin hali hazırdaki ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin muharebe ortamlarına hazır hale gelebilmeleri için çalışmalarını uzun zamandır sürdürdüklerini söyledi. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık olarak ihtiyacın belirlenmesi sürecindeki desteklerimiz ve katkılarımız yanında, ihtiyacın Başkanlığımıza bildirilmesinden itibaren iç süreçlerimizin kısaltılması ve ürünün en kısa sürede ihtiyaç sahibi makam envanterine girmesi için tüm paydaşlarımızın desteğini arkamızda hissederek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yürüttüğümüz projelerde dikkat ettiğimiz hususlardan birisi de bizzat harekat sahasında bulunmuş ve bulunan kullanıcıdan geri bildirim almak suretiyle sürekli gelişimin sağlanması ve ürünün mevcut teknoloji kısıtları çerçevesinde envanterden çıkana kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanması konusunda gösterdiğimiz gayret ve hassasiyettir."

Savunma sanayisinde kamu-özel dengesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla dikkati çektiğini belirten Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün sektörümüzün geldiği nokta ise farklı bir sürecin başlamasını, daha doğrusu uzun zamandan beridir yapmaya çalıştığımız şeyin, tüm boyutlarıyla fiiliyata geçirilmesini gerektirmektedir. Vakıf şirketlerimiz ya da genel olarak kamu odaklı firmalarımız, stratejik ve orta-uzun vadeli işlere yönelmeli, özel sektörün ve KOBİ'lerimizin önünü açmalıdır. Tüm vakıf şirketlerimizin bu hususa önem verdiğini biliyoruz ama bu konuya verdiğimiz önemi daha da güçlendirmek, göstermek ve derinleştirmek durumundayız."

"İnsan kaynağını ve bütçeyi etkin şekilde yönetmeliyiz"

İnsan kaynağı ve bütçenin önemine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağımız olağanüstü bir performansla çalıştığı için bugün sektörümüz bu noktaya gelmiştir. Bizim bu insan kaynağını ve bütçeyi etkin şekilde yönetmemiz gerekmektedir. Bu noktada kamu odaklı firmalarımız, tüm alanlarda var olmaya yönelmek yerine odaklanma politikasını etkin uygulamalıdır. Tecrübe, birikim ve yetenek alanlarına odaklanmak, ana odak noktalarını dağıtmamak, etkin bir insan kaynağı ve bütçe yönetimi için olmazsa olmaz bir ilkemizdir. Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor, böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek kalite ve zamanında karşılanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor
Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor
Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor
Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor
Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor

İsmail Demir, oyunlar, Silah, Kamu, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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