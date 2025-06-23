Türk Telekom'dan Fiberleştirme Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Fiberleştirme Hamlesi

Türk Telekom\'dan Fiberleştirme Hamlesi
23.06.2025 14:51
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Türk Telekom, 7 ilde çevrim içi fiber deneyim çalışması yaparak dijital geleceği inşa ediyor.

Fiber altyapı faaliyetlerini sürdüren Türk Telekom, 7 bölgedeki 7 ilde ekiplerin bir araya gelip çevrim içi bağlandığı bir fiber deneyim çalışması gerçekleştirdi.

Türk Telekom, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın Ankara'daki Network Yönetim Merkezi'nden (SMC), diğer basın mensuplarının ekipler halinde Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van'dan katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda şirketin fiber çalışmalarına ve söz konusu deneyim toplantısına ilişkin bilgi veren Önal, dijital geleceğin inşası için Türkiye'nin dört bir yanında fiber altyapı faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

"Türk Telekom olarak ülkenin her yerindeyiz." diyen Önal, yenilikçi vizyonları ve teknoloji birikimleriyle Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

"Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" anlayışıyla, yüksek hızda interneti herkes için erişilebilir kılmak amacıyla ve fiber altyapı çalışmalarını saha ekiplerinin gayretleriyle aralıksız sürdürdüklerine işaret eden Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istisnasız 81 ilinde, 922 ilçesinin tamamına, köyüne, okuluna, hastanesine, en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, en ücra köşelerine kadar fiberi getirmiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 2025'in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuzu 482 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 33,2 milyona yükselttik. Müşteri memnuniyetini odağımıza alan stratejimizle, toplam abone sayımız 53,6 milyonu aştı. Fiber dönüşümümüz aralıksız sürüyor. Çok yakında 500 bin kilometreyi görmüş olacağız. Her gün, her dakika, hatta biz burada konuşurken bile ülkemizi fiberleştirmeye devam ediyoruz. Fiber ekosistemi konusunda dünyanın en prestijli kuruluşlarından olan FTTH Council Europe'un son raporuna göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer aldı. Ülkemiz FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6'nın üzerine çıktı."

"Türkiye'de fiberle ulaşılan hane sayısı, 12 ülkenin toplamına tekabül ediyor"

Ümit Önal, aynı verilere göre, Türkiye'nin bugün, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke arasında olduğunu, yine en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülkeden birisi konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de fiberle ulaşılan hane sayısının aynı raporda yer alan 12 ülkenin fiberle ulaştığı hane sayısının toplamına tekabül ettiğini bildiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de fiberle ulaşılan toplam abone sayısı ise 17 ülkenin fiber abone sayısının toplamı kadar. Üstelik aralarında Avusturya, Belçika, Yunanistan, Çekya gibi nüfusu 10 milyonun üzerinde olan Avrupa ülkeleri de var. Fiberde yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Hız verebilirlikte de Türk Telekom olarak ülke genelinde kapasitemiz oldukça yüksek. Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Ülke genelinde sağladığımız bu yüksek bağlantı kapasitemizle, ilmek ilmek Türkiye'nin dijital haritasını örüyoruz. Son iki yıldır üst üste sektörün en çok yatırım yapan şirketiyiz. Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 21,7 milyar dolar yatırım yaptık ve planlarımız doğrultusunda daha yapacak çok işimiz var. Yatırımlarımızı gerek ülkemizin menfaatleri gerek vatandaşlarımıza hizmet anlamında sürdürüyoruz. Daha fazla yatırım, aynı zamanda, ülkemizin küresel dijital rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi demek."

"İmtiyazı milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz"

İmtiyaz sözleşmesinin süresinin uzatılması konusuna da değinen Önal, "Önümüzdeki dönemde ajandamızın ilk sırasında yer alan imtiyaz, bu anlamda yolumuzu daha da açacak." dedi.

Türk Telekom'un, Türkiye'deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olduğunu anımsatan Önal, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla, bize bu misyonu tarih yüklüyor. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor, şirket olarak milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İmtiyaz süreci zaten olması gerektiği gibi ilerliyor. Gerekli mercilerle, ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Sürecin de son aşamasına geldik.

Şunun altını çizmek gerekir ki imtiyazın uzatılması yalnızca Türk Telekom'a değil, tüm sektöre katkı sağlayacak. Çünkü biz her zaman, altyapımızı tüm sektörle paylaşarak rekabeti güçlendiren ve sektörü ileri taşıyan bir anlayışa sahip olduk. Ülkemizin teknolojik kalkınması için değer üreten herkese el uzatıyoruz. Uzatmaya da devam edeceğiz. Fiber altyapının ve ülkemize yaptığımız yatırımın önemi 5G'ye ve yeni nesil teknolojilere geçtiğimiz zaman daha da net anlaşılacak. Fiber, 5G'nin de olmazsa olmazlarından. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fiberle bağladık. Bu oran dünya standartlarının da, dünyada 2030 için beklenen oranın da üzerinde."

"Diğer operatörlere de baz istasyonlarının fiberleşmesi için hizmet vermeye hazırız"

5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdiklerinden bahseden Türk Telekom CEO'su Önal, "Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımıza çok önceden başladık. 5G alanındaki pek çok ilki yine biz hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaptıkları 5G deneyimleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Önal, şunları paylaştı:

"Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G mobil şebekesi de dahil olmak üzere, farklı sektörlerde kapalı devre 5G uygulamaları gerçekleştiriyoruz. '5G'ye en hazır operatör biziz' diyoruz ve gerek fiberleştirdiğimiz baz istasyonlarımız, yaşattığımız 5G deneyimi, gerekse hayata geçirdiğimiz 5G uygulamalarıyla bu söylemimizin altını dolduruyoruz. Yani kısacası fiberde de mobilde de gücümüzü, farkımızı, iddiamızı ortaya koyuyoruz. Bir yandan da yenilikçi teknolojileri hayata geçiriyor, ülkemizin dijital geleceğini şekillendiriyoruz. Bunun için Türk Telekom olarak, Türkiye daha hızlı 5G'ye geçsin diye, çok uygun imkanlarla diğer operatörlere de baz istasyonlarının fiberleşmesi için hizmet vermeye hazırız. Kendilerine de bunu çeşitli vesilelerle defalarca bildirdik. Bu vesileyle kendilerine buradan tekrar çağrı yapmış olalım. Gelin, Türkiye'nin menfaati için hep birlikte hareket edelim."

Kendilerinin amacının da herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek olduğunu vurgulayan Önal, Türkiye'nin fiberleşmesini tamamlayana kadar durmaksızın çalışacaklarını dile getirdi.

Ümit Önal, şöyle devam etti:

"5G ve fiber başta olmak üzere stratejik yatırımlarımızı, kamu yararı, sektör ihtiyaçları ve sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuzla kararlılıkla sürdüreceğiz ve fiberle erişilememiş tek bir hane kalmayıncaya kadar Türkiye'deki her haneye fiberi ulaştıracağız. Rotamız değerli hissettirmek, motivasyonumuz ülkemize hizmet... Tarihsel misyonumuzla ülkemizin teknoloji hikayesinde dün de biz vardık, yarın da biz olacağız. Biz yaptık, yine biz yapacağız. Çünkü bizim için teknoloji meselesi memleket meselesi."

"İmtiyazın uzatılmasına ilişkin en ufak bir endişemiz yok"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, imtiyaz sözleşmesinde sürenin uzatılmaması halinde ne olacağı yönündeki bir soru karşısında Türk Telekom'un sözleşmesinin uzatılacağı konusunda tereddütlerinin olmadığını bildirdi.

Önal, "İmtiyazın uzatılmasına ilişkin en ufak bir endişemiz yok, çok net ifade etmeliyim ki herhangi bir olumsuzluk yok. Türk Telekom'un altyapısı herkesin, devletin altyapısı." diye konuştu.

5G konusunda şartların netleşmesini ve ihale tarihinin açıklanmasını beklediklerini dile getiren Önal, bu konuda da hazır olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Fiberleştirme Hamlesi - Son Dakika

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