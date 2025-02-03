Türk Telekom\'dan Kadınlara Dijital Destek

Ekonomi

Türk Telekom, teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay Projesi' kapsamında 2019 yılından itibaren 30 bin kadına ulaşıldı. Deprem bölgesine öncelik verilen 2024 yılında ise, proje kapsamında sunulan dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerine bölgeden 2 bin kadın katıldı.

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibiyle 'Türkiye'ye Değer' projeler üreten Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un 2019 yılında hayata geçirdiği ve 2024 yılında deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verdiği proje kapsamında bugüne kadar 30 bin kadına çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Dijital Okuryazarlık, Pazar ve Müşteri Analizi, E-ticaret, E-ticarette Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı konu başlıklarında dijital pazarlama eğitimleri verildi. Kadınların dijital becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere deprem bölgesinden 2 bin kadın katıldı. Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12'si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar; gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, kadın girişimcilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve projelerini dinledi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonumuzun bir parçası olarak 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunuyor, toplumsal meselelere teknolojik çözümler üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl deprem bölgesine öncelik verdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay Projesi' ile 2019'dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024 yılında 15 binin üzerinde kadına ulaştığımız bu değerli proje kapsamında, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması ise bizim için büyük bir gurur kaynağı. Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz '100. Yıl Kütüphaneleri' ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay iş birliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız "100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği Projesi"nden 2024 yılı boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında büyük başarılara imza attı. Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğumuz 6 ildeki 11 kütüphane sayısının bu yıl 20'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun her kesimini teknolojinin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

100. Yıl Kütüphaneleri'nden 55 binden fazla öğrenci yararlandı

Türk Telekom ve iştiraki eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında 2024 yılında depremden etkilenen illerde başlatılan, "100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği" projesi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlandı.

Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sağladığı '100. Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflarda, öğrenciler Sebit'in dijital ve basılı eğitim çözümlerinden yararlandı. Şu ana kadar 11 kütüphanede 55 bini aşkın öğrencinin faydalandığı projenin önümüzdeki dönemde depremden etkilenen diğer illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kütüphane sayısının 20'ye çıkarılması hedefleniyor.

Türk Telekom'un "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla hayata geçirdiği 100. Yıl Kütüphaneleri projesi sadece eğitim desteğiyle sınırlı kalmayarak, öğrencilerin sosyal hayatlarına da katkı sağlıyor. Yarıyıl tatili kapsamında da Türk Telekom çalışanlarından oluşan Türk Telekom gönüllüleri Hatay Güzelburç Konteyner Kenti'nde çocuklarla bir araya gelerek farklı etkinlikler ve atölyeler düzenledi. - İSTANBUL