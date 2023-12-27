 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra'daki fuarla başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra'daki fuarla başlattı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörünün tek elden tanıtılacağı 22 fuarla, Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımı yapılacak. 2024 turizm sezonunda gelir ve turist sayılarının artması bekleniyor.

Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra\'daki fuarla başlattı
27.12.2023 - 13:04,
Abone Ol

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörünün tek elden tanıtılacağı 22 fuarla, Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımı yapılacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 turizmine yönelik sezonun Londra'daki fuarla başladığını belirterek, 2024'te 2023'ün üzerinde gelir ve turist sayılarının beklendiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektörünün iş birliğiyle 2019'da kurulan TGA'nın tek elden yürüttüğü Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımına yönelik 2024 yılı Uluslararası Fuar Takvimi'ne göre, Türk turizm sektörü, bu yıl toplam 4 bin 964 metrekare alanda, 22 uluslararası fuarda tanıtılıyor. 2023 turizm sezonunda 'rekor yıl' 2019'u da geçmeyi hedefleyen sektör, 2024 yılı turizm tanıtım hazırlıklarını, kasımda, İngiltere'de düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra'da 808 metrekare alandaki katılımıyla başlattı. Londra'daki fuar Türkiye'nin bu sezon en büyük stant alanına sahip fuarı olurken, İngiltere pazarında 2024 için umut verici verilere ulaşıldı. Ardından kasım ayında İspanya Barcelona'daki kongre ve seminer ve toplantı alanlarına yönelik IBTM World, Katar Doha'daki Orta Doğu pazarına yönelik Qatar Travel, Polonya Varşova'daki IITF Warsaw'a da katılım sağlandı. Türkiye, aralık ayında ise Fransa Cannes'deki lüks turizm konseptli ILTM Cannes'da yerini aldı.

BERLİN VE MOSKOVA MARTTA

Türk turizmcisinin 2024 sezonu için, 2023 kasımda başlayan fuar hareketliliğinin en yoğun ve önemli süreci ise 2024'ün ocak ve mart ayları arasında yaşanacak. Türkiye ve Antalya'dan çok sayıda turizmcinin katıldığı, katılım göstereceği en önemli fuarların başında ise dünya turizmi içinde en önemli belirleyici unsur olarak nitelendirilen, mart ayındaki ITB Berlin geliyor. Türkiye, Almanya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek ITB Berlin'de 700 metrekare alanda temsil edilecek. Martta ITB Berlin'in yanı sıra hem Türkiye hem de Antalya turizmi için en büyük iki ana pazardan biri olan Rusya ve BDT pazarının nabzının tutulduğu Rusya'nın başkentindeki MITT Moskova, 19- 21 Mart'ta düzenlenecek. Türkiye, bu fuarda 300 metrekare alanda temsil edilecek.

OCAKTA 3, MAYISTA 5 FUAR

2024 yılının ilk fuarı ise 10-14 Ocak'ta Hollanda'daki Vakantiebeurs Utrecht. Türkiye, bu fuarda 200 metrekarede yer alacak. Türkiye; 18-21 Ocak'ta Finlandiya'da Matka Helsinki'de 100 metrekare, 24-28 Ocak'ta İspanya'da FITUR Madrid'de 400 metrekarede olacak. 8-10 Şubat'ta Hindistan'da OTM Mumbai'de 100 metrekare, 22-25 Şubat'ta Sırbistan ITTFA Belgrad'da 120 metrekare, 23-25 Şubat'ta Danimarka Herning'de Danish Travel Show'da 100 metrekarede tanıtım yapılacak. 6-9 Mayıs'ta BAE Dubai'de 414 metrekarede Arabian Travel Market ATM mayıs ayında 5 fuara katılım olacak. 9-12 Mayıs'ta Güney Kore Seul'de SITF Seoul'de 100 metrekare, 14-16 Mayıs'ta Almanya'da IMEX Frankfurt'ta 217 metrekare, 22-24 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da Riyad Seyahat Fuarı'nda 100 metrekare, 27-29 Mayıs'ta Çin Şangay'da ITB China'da 100 metrekare alanda tanıtım yapılacak.

'TURZİMCİLER BULUŞMASI'

2024 turizm sezonuna yönelik fuar takvimini değerlendiren TGA Yönetim Kurulu üyesi de olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 turizmine yönelik sezonun Londra'daki fuarla başladığını belirterek, "Yeni sezona yönelik ilk verileri İngiltere'deki fuardan alırız. Ardından 24 Kasım'da düzenlediğimiz Resort Turizm Kongresi, yurt dışı ve yurt içinden turizmciler için buluşma haline gelmiştir. Daha sonra İstanbul'da dünyadaki partnerlerimizle EMITT Fuarı'nda bir araya geliriz. Yurt içi pazar dengeleri de tartışılır. Sonrasında mart ayı başındaki ITB Berlin'de Avrupa pazarıyla ilgili bütün sezonun ana bilgilerini almış oluruz. Martın üçüncü haftasında da MITT Moskova var, ancak son dönemde savaş nedeniyle yavaşladı. Nisan başında düzenlenen Ukrayna fuarı ise iptal oldu. Nisanda yine Kazakistan'da düzenlenen fuarda Türki Cumhuriyetler ile ilgili durumun belli olduğu fuara katılım sağlanır" dedi.

2024 BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye'nin bu yıl sonunda turizmde 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedeflerine ulaşacağının görüldüğünü belirten Kavaloğlu, İngiltere fuarıyla başlayan süreçte edindikleri izlenime göre, 2024 yılında 2023'ün üzerinde gelir ve turist sayılarının beklendiğini kaydetti. Kavaloğlu, 15,5 milyon turist sayısıyla 2019'u geçen Antalya'nın 2024 yılında 16 milyonu aşacağını dile getirdi. En erken İngilizlerin, ardından Almanların rezervasyon yaptırdığını anlatan Kavaloğlu, şu an 2 ülkeden de verilerin olumlu olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, bu yıl 1,4 milyona ulaşan İngilizler, 1 milyonu aşan Polonya ile Antalya'da Rusya ve Almanya olarak anılan 2 ana pazar sayısının, artık 4 ana pazar ülkeye çıktığını ifade etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra'daki fuarla başlattı - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra'daki fuarla başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement