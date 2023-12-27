Türkiye, 2024 turizm sezonunu Londra\'daki fuarla başlattı

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörünün tek elden tanıtılacağı 22 fuarla, Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımı yapılacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 turizmine yönelik sezonun Londra'daki fuarla başladığını belirterek, 2024'te 2023'ün üzerinde gelir ve turist sayılarının beklendiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektörünün iş birliğiyle 2019'da kurulan TGA'nın tek elden yürüttüğü Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtımına yönelik 2024 yılı Uluslararası Fuar Takvimi'ne göre, Türk turizm sektörü, bu yıl toplam 4 bin 964 metrekare alanda, 22 uluslararası fuarda tanıtılıyor. 2023 turizm sezonunda 'rekor yıl' 2019'u da geçmeyi hedefleyen sektör, 2024 yılı turizm tanıtım hazırlıklarını, kasımda, İngiltere'de düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra'da 808 metrekare alandaki katılımıyla başlattı. Londra'daki fuar Türkiye'nin bu sezon en büyük stant alanına sahip fuarı olurken, İngiltere pazarında 2024 için umut verici verilere ulaşıldı. Ardından kasım ayında İspanya Barcelona'daki kongre ve seminer ve toplantı alanlarına yönelik IBTM World, Katar Doha'daki Orta Doğu pazarına yönelik Qatar Travel, Polonya Varşova'daki IITF Warsaw'a da katılım sağlandı. Türkiye, aralık ayında ise Fransa Cannes'deki lüks turizm konseptli ILTM Cannes'da yerini aldı.

BERLİN VE MOSKOVA MARTTA

Türk turizmcisinin 2024 sezonu için, 2023 kasımda başlayan fuar hareketliliğinin en yoğun ve önemli süreci ise 2024'ün ocak ve mart ayları arasında yaşanacak. Türkiye ve Antalya'dan çok sayıda turizmcinin katıldığı, katılım göstereceği en önemli fuarların başında ise dünya turizmi içinde en önemli belirleyici unsur olarak nitelendirilen, mart ayındaki ITB Berlin geliyor. Türkiye, Almanya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek ITB Berlin'de 700 metrekare alanda temsil edilecek. Martta ITB Berlin'in yanı sıra hem Türkiye hem de Antalya turizmi için en büyük iki ana pazardan biri olan Rusya ve BDT pazarının nabzının tutulduğu Rusya'nın başkentindeki MITT Moskova, 19- 21 Mart'ta düzenlenecek. Türkiye, bu fuarda 300 metrekare alanda temsil edilecek.

OCAKTA 3, MAYISTA 5 FUAR

2024 yılının ilk fuarı ise 10-14 Ocak'ta Hollanda'daki Vakantiebeurs Utrecht. Türkiye, bu fuarda 200 metrekarede yer alacak. Türkiye; 18-21 Ocak'ta Finlandiya'da Matka Helsinki'de 100 metrekare, 24-28 Ocak'ta İspanya'da FITUR Madrid'de 400 metrekarede olacak. 8-10 Şubat'ta Hindistan'da OTM Mumbai'de 100 metrekare, 22-25 Şubat'ta Sırbistan ITTFA Belgrad'da 120 metrekare, 23-25 Şubat'ta Danimarka Herning'de Danish Travel Show'da 100 metrekarede tanıtım yapılacak. 6-9 Mayıs'ta BAE Dubai'de 414 metrekarede Arabian Travel Market ATM mayıs ayında 5 fuara katılım olacak. 9-12 Mayıs'ta Güney Kore Seul'de SITF Seoul'de 100 metrekare, 14-16 Mayıs'ta Almanya'da IMEX Frankfurt'ta 217 metrekare, 22-24 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da Riyad Seyahat Fuarı'nda 100 metrekare, 27-29 Mayıs'ta Çin Şangay'da ITB China'da 100 metrekare alanda tanıtım yapılacak.

'TURZİMCİLER BULUŞMASI'

2024 turizm sezonuna yönelik fuar takvimini değerlendiren TGA Yönetim Kurulu üyesi de olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 turizmine yönelik sezonun Londra'daki fuarla başladığını belirterek, "Yeni sezona yönelik ilk verileri İngiltere'deki fuardan alırız. Ardından 24 Kasım'da düzenlediğimiz Resort Turizm Kongresi, yurt dışı ve yurt içinden turizmciler için buluşma haline gelmiştir. Daha sonra İstanbul'da dünyadaki partnerlerimizle EMITT Fuarı'nda bir araya geliriz. Yurt içi pazar dengeleri de tartışılır. Sonrasında mart ayı başındaki ITB Berlin'de Avrupa pazarıyla ilgili bütün sezonun ana bilgilerini almış oluruz. Martın üçüncü haftasında da MITT Moskova var, ancak son dönemde savaş nedeniyle yavaşladı. Nisan başında düzenlenen Ukrayna fuarı ise iptal oldu. Nisanda yine Kazakistan'da düzenlenen fuarda Türki Cumhuriyetler ile ilgili durumun belli olduğu fuara katılım sağlanır" dedi.

2024 BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye'nin bu yıl sonunda turizmde 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedeflerine ulaşacağının görüldüğünü belirten Kavaloğlu, İngiltere fuarıyla başlayan süreçte edindikleri izlenime göre, 2024 yılında 2023'ün üzerinde gelir ve turist sayılarının beklendiğini kaydetti. Kavaloğlu, 15,5 milyon turist sayısıyla 2019'u geçen Antalya'nın 2024 yılında 16 milyonu aşacağını dile getirdi. En erken İngilizlerin, ardından Almanların rezervasyon yaptırdığını anlatan Kavaloğlu, şu an 2 ülkeden de verilerin olumlu olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, bu yıl 1,4 milyona ulaşan İngilizler, 1 milyonu aşan Polonya ile Antalya'da Rusya ve Almanya olarak anılan 2 ana pazar sayısının, artık 4 ana pazar ülkeye çıktığını ifade etti.