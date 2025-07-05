Türkiye Bahçe Şemsiyesi İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye, yaz aylarında bahçe, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık alanlarda kullanılan bahçe şemsiyelerinden elde ettiği dış ticaret fazlasıyla dikkati çekerken bu üründe en fazla talep Almanya ve "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda net ihracatçı olan Türk mobilya sektörü, ülke ekonomisi için önemli bir konumda yer alıyor. Ev, ofis ve dış mekan ürünlerinde seri ve özel üretimin yapıldığı sektörde, küresel rekabetin güçlendirilmesi ve yeni pazarların keşfedilmesi, öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Dış mekan mobilyaları arasında yer alan bahçe şemsiyeleri, özellikle yaz aylarında bahçe, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık mekanlarda, güneşten korunup gölge bir alan oluşturmak için sıkça kullanılıyor. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren birçok Türk firma, mevsimsel ve dönemsel olarak söz konusu kategoride üretimini yoğunlaştırırken bu üründeki ihracat başarısı rakamlara da yansıyor.

Bahçe şemsiyesi ihracatı, 2024'te yüzde 39,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin geçen yıl "bahçe şemsiyeleri ve benzer şemsiyeler" ihracatı, 2023'e göre yüzde 39,9 artışla 7,3 milyon dolar oldu.

Bu ürün grubunda, geçen yıl 4,7 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, aynı dönemde 2,6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Söz konusu üründe, geçen yıl en fazla dış satım, 1 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bunu sırasıyla 976,7 bin dolarla Suudi Arabistan, 744,8 bin dolarla Irak, 567,1 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 450,5 bin dolarla Azerbaycan takip etti. Bu dönemde en çok bahçe şemsiyesi, 1,9 milyon dolarla Malezya ve 1,5 milyon dolarla Çin'den alındı.

5 ayda 2,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 2,5 milyon dolarlık bahçe şemsiyesi ihraç etti. Bahçe şemsiyelerinde yılın ilk 5 ayında yapılan ithalat yaklaşık 2 milyon doları bulurken, bu ürün grubundaki dış ticaretten 577,5 bin dolarlık fazla elde edildi.

Aynı dönemde Türkiye, en fazla bahçe şemsiyesini 588,8 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sattı. Bunu sırasıyla 244,8 bin dolarla Almanya, 159,8 bin dolarla Rusya, 149,7 bin dolarla Birleşik Krallık ve 107,5 bin dolarla Sırbistan izledi.

Türkiye, yılın ilk 5 ayında en çok bahçe şemsiyesini 1,1 milyon dolarla Çin ve 369,8 bin dolarla Malezya'dan ithal etti.