Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika
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Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller

25.10.2022 19:40

Koronovirüs pandemisi sebebiyle en çok zarar gören sektörler arasında otomobil sektörü de bulunuyor. Çip krizi nedeniyle piyasada sıfır araç bulmakta zorluk yaşanırken, Türkiye'de 400 bin TL'nin altında otomobil kalmadı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar.

Pandemi döneminde kırılan tedarik zinciri fiyatların çok sert bir şekilde artmasına neden oldu. Özellikle çip krizi teknoloji sektörüne ağır darbe vurdu. Döviz kurunun da yükselmesiyle teknoloji sektöründe fiyatlar 3-5 kat yükseldi. Bu dönemde en çok fiyat artışı yaşanan sektörlerden biri de otomobil oldu.

OTOMOBİL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Pandemi öncesinde 60-70 bin liraya alınan araçlar 400-500 bin liralara yükseldi. Vatandaşlar sıfır araç bulmakta hala zorlanırken, 2. el fiyatları da alıp başını gitti.

FİYATLAR SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.

400 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ YOK

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık. Listede 500 bin liraya kadar olan modellere yer verilirken, Türkiye'de 400 bin TL altında satılan sıfır araç kalmadı.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller:

  • HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik - Fiyat: 402 bin 500 TL
  • RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Easy Plus 95 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin 400 TL
  • RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 65 Benzin Manuel - Fiyat: 430 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Benzin Manuel - Fiyat 436 bin 900 TL
  • HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Benzin Manuel - Fiyat: 437 bin TL
  • KIA Picanto 1.0 MPI Feel 67 Benzin Otomatik - Fiyat: 443 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel - Fiyat: 446 bin 900 TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel - Fiyat: 446 bin 900 TL
  • FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid City 70 Elektrik/Benzin Manuel - Fiyat: 449 bin 900 TL
  • KIA Picanto 1.0 MPI Live 67 Benzin Otomatik - Fiyat: 450 bin TL
  • SEAT Ibiza 1.0 Evo Start&Stop Style 80 Benzin Manuel - Fiyat: 450 bin TL
  • DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Comfort 90 Benzin Manuel - Fiyat: 458 bin TL
  • KIA Picanto 1.0 MPI Cool 67 Benzin Otomatik - Fiyat: 460 bin TL
  • KIA Picanto 1.2 MPI Feel 84 Benzin Otomatik - Fiyat: 460 bin TL
  • FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid Urban 70 Elektrik-Benzin Manuel - Fiyat: 460 bin 900 TL
  • CITROEN C3 1.2 PureTech Feel 83 Benzin Manuel - Fiyat: 461 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel - Fiyat: 462 bin 900 TL
  • KIA Rio 1.2 DPI Cool 84 Benzin Manuel - Fiyat: 466 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Street Plus 95 Benzin Manuel - Fiyat: 467 bin 400 TL
  • DACIA Sandero 1.0 Tce Comfort 90 Benzin CVT - Fiyat: 467 bin 900 TL
  • HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Benzin Otomatik - Fiyat: 470 bin 500 TL
  • DACIA Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Comfort 100 LPG/Benzin Manuel - Fiyat: 472 bin TL
  • HYUNDAI Bayon 1.4 MPI Jump 100 Benzin Manuel - Fiyat: 472 bin TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel - Fiyat: 476 bin 900 TL
  • SKODA Fabia 1.0 TSI Elite 95 Benzin Manuel - Fiyat: 479 bin 010 TL
  • HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Benzin Otomatik - Fiyat: 479 bin 500 TL
  • FIAT Egea 1.4 Fire Lounge 95 Benzin Manuel - Fiyat: 481 bin 900 TL
  • DACIA Duster 1.0 Tce Comfort 90 Benzin Manuel - Fiyat: 489 bin TL
  • MITSUBISHI Space Star 1.2 MIVEC Intense 71 Benzin CVT - Fiyat: 493 bin 600 TL
  • PEUGEOT 208 1.2 PureTech Prime 75 Benzin Manuel - Fiyat: 495 bin TL
  • RENAULT Clio 1.0 TCe Joy 90 Benzin CVT - Fiyat: 495 bin 900 TL
  • TOYOTA Yaris 1.0 DOCH VVT-i Vision 72 Benzin Manuel - Fiyat: 497 bin 150 TL
  • OPEL Corsa 1.2 Elegance 75 Benzin Manuel - Fiyat: 499 bin 900 TL
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika
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