Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller

Pandemi döneminde kırılan tedarik zinciri fiyatların çok sert bir şekilde artmasına neden oldu. Özellikle çip krizi teknoloji sektörüne ağır darbe vurdu. Döviz kurunun da yükselmesiyle teknoloji sektöründe fiyatlar 3-5 kat yükseldi. Bu dönemde en çok fiyat artışı yaşanan sektörlerden biri de otomobil oldu.

OTOMOBİL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Pandemi öncesinde 60-70 bin liraya alınan araçlar 400-500 bin liralara yükseldi. Vatandaşlar sıfır araç bulmakta hala zorlanırken, 2. el fiyatları da alıp başını gitti.

FİYATLAR SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.

400 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ YOK

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık. Listede 500 bin liraya kadar olan modellere yer verilirken, Türkiye'de 400 bin TL altında satılan sıfır araç kalmadı.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: