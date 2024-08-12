Türkiye'de İhracat Artışı: 20 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İhracat Artışı: 20 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı

Ticaret Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 51 ilde dış satımın arttığını açıkladı.

12.08.2024 11:44
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TİCARET Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 51 ilde dış satımın arttığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin il bazındaki ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 53,8 arttı. İstanbul'u 2 milyar 296 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 808 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 277 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 135 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

Geçen yılın aynı ayına göre, ihracatta en fazla artış yaşanan iller incelendiğinde ise İstanbul 2 milyar 304 milyon dolarlık artışla birinci oldu. İstanbul'u 323 milyon dolarlık artışla Çorum, 190 milyon dolarlık artışla Tekirdağ, 153 milyon dolarlık artışla Sakarya ve 76 milyon dolarlık artışla Eskişehir takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında, 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 483 milyon 116 bin dolarla Almanya ve 394 milyon 513 bin dolarla ABD izledi. Kocaeli ise en fazla ihracatı 241 milyon 843 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 149 milyon 524 bin dolarla Slovenya ve 136 milyon 9 bin dolarla Almanya takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke de 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 178 milyon 167 bin dolarla ABD ve 123 milyon 456 bin dolarla Hollanda izledi. Buna göre, ocak-temmuz döneminde 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı ve 51 il de ihracatını artırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İhracat Artışı: 20 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de İhracat Artışı: 20 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı - Son Dakika
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