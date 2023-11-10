Türkiye'de İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 9,1'e Düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Eylülde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 16,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2021 2022 2023 Ocak 12,5 11,2 9,7 Şubat 13,3 10,8 10,1 Mart 12,8 11,1 10,0 Nisan 13,3 10,8 10,0 Mayıs 13,3 10,8 9,5 Haziran 11,0 10,4 9,5 Temmuz 11,6 10,2 9,3 Ağustos 11,9 9,8 9,2 Eylül 11,3 10,1 9,1 Ekim 11,0 10,2 Kasım 11,1 10,1 Aralık 11,0 10,3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA