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Türkiye'de İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 9,1'e Düştü - Son Dakika

Türkiye'de İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 9,1'e Düştü

10.11.2023 10:29

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 16,7 oldu. TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Eylülde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 16,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl202120222023
Ocak12,511,29,7
Şubat13,310,810,1
Mart12,811,110,0
Nisan13,310,810,0
Mayıs13,310,89,5
Haziran11,010,49,5
Temmuz11,610,29,3
Ağustos11,99,89,2
Eylül11,310,19,1
Ekim11,010,2

Kasım11,110,1

Aralık11,010,3

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 9,1'e Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de İşsizlik Oranı Eylülde Yüzde 9,1'e Düştü - Son Dakika
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