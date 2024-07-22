Türkiye'de Motosiklet Sayısı Otomobil Sayısını Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Motosiklet Sayısı Otomobil Sayısını Geçti

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583'e ulaşarak rekor düzeye çıktı. Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti. İstanbul, Antalya ve İzmir en fazla motosiklete sahip illerken, Ardahan en az motosiklete sahip il oldu. Muğla, kişi başına düşen motosiklet sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

22.07.2024 11:14
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Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 15 milyon 727 bin 46, minibüste 511 bin 822, otobüste 212 bin 491, kamyonette 4 milyon 593 bin 617, kamyonda 981 bin 9, motosiklette 5 milyon 636 bin 583, özel amaçlı araçta 98 bin 97, traktörde 2 milyon 227 bin 36 olmak üzere toplam 29 milyon 987 bin 701 olarak belirlendi.

En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

Veriler motosiklet sayıları açısından değerlendirildiğinde il bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 832 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1213 ile Hakkari, 1281 ile Tunceli, 1402 ile Bitlis izledi.

Kilis'te motosiklet sayısı otomobilin yaklaşık 3 katı

Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

Kişi başına en çok motosiklet Muğla'da

Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti.

Kişi başına düşen motosiklet sayısı en az olan il ise Bitlis oldu. Bu ilde 256 kişiye bir motosiklet düştü. Bitlis'i 237 kişiye bir motosiklet düşen Hakkari ve her 222 kişiye bir motosiklet düşen Muş takip etti.

Türkiye'de motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu iller şöyle:

İlOtomobil sayısıMotosiklet sayısıFark
Kilis12.84635.80122.955
Manisa253.555276.23022.675
Muğla256.566264.5708.004
Iğdır7.3499.8992.550
Kişi başına en çok motosiklet düşen iller:

İlMotosiklet sayısı2023 yılı itibarıyla nüfusKişi başına düşen motosiklet
Muğla264.5701.066.7364,03
Kilis35.801155.1794,33
Burdur52.424277.4525,29
Manisa276.2301.475.7165,34
Aydın208.3321.161.7025,58
Antalya458.1332.696.2495,89
Çanakkale94.557570.4996,03
Hatay234.9721.544.6406,57
Balıkesir185.0991.273.5196,88
Isparta61.070449.7777,36
Karaman32.370263.9608,15
Mersin220.1121.938.3898,81
Denizli114.1481.059.0829,28
Osmaniye57.527557.6669,69
Kırklareli38.221377.1569,87
Uşak37.141377.00110,15
Edirne40.853419.91310,28
İzmir426.5844.479.52510,50
Adana215.1612.270.29810,55
Kütahya54.259575.67410,61

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Motosiklet Sayısı Otomobil Sayısını Geçti - Son Dakika

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