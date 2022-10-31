Yılda 100 milyar lira israfa sebep olan serpme kahvaltı dönemi sona eriyor - Son Dakika
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Yılda 100 milyar lira israfa sebep olan serpme kahvaltı dönemi sona eriyor

31.10.2022 18:40

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye'de serpme kahvaltı nedeniyle yıllık 100 milyar liralık israf yaşandığını ifade ederek, israfı engellemek için serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltı nedeniyle ülke genelinde yıllık 100 milyar lira israf yaşandığını ve ürünlerin yarısının çöpe gittiğini belirtti. Bingöl bu durumun önüne geçmek için serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltı uygulamasına geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye'de 300 bin restoran ve lokanta bulunduğunu kaydeden Bingöl, bunların 100 binin açık büfe kahvaltı verdiğini tahmin ettiklerini söyleyerek, "İsrafın 100 milyar liralık kısmının serpme kahvaltıdan kaynaklandığı biliniyor. Bu her açıdan çok sıkıntılı bir durum. Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık" dedi.

MÜŞTERİ SADECE SEÇTİĞİ ÜRÜNÜN PARASINI ÖDEYECEK

Bingöl, seçme kahvaltı uygulamasında müşteriye sadece seçeceği ürünün getirileceği ve onun ücretinin ödeneceğini vurguladı. Bingöl, "Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor" şeklinde konuştu.

18 milyon ton gıda çöpe gidiyor: Restoranlarda serpme yerine seçme kahvaltı dönemi!

18 MİLYON TON GIDA İSRAF OLUYOR

Türkiye'de hane tüketiminden tedarik zincirlerine kadar toplam 18 milyon ton gıdanın israf olduğunu aktaran Bingöl, bunun maddi kaybının on milyarlarca lirayı bulduğunu bildirdi. TÜRES Genel Başkanı Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın neredeyse sıfıra indiğinin altını çizerek ülke genelindeki tüm restoran ve lokantalara seslendi. Bingöl sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İŞLETMELER SEÇME KAHVALTIYA GEÇMEYE BAŞLADI

"Bu milli bir mesele. Dünyada ciddi bir kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Böyle bir şeyde sadece restoran kendi para kazansın diye insanların yemediği şeyden para kazanmak ve israf etmek doğru değil. Bu vicdani bir mesele. Bunu önce basın yoluyla insanlara anlatıyoruz. Sektörümüzde birçok kişi seçme kahvaltıya dönmeye başladı. Bütün meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun kimseye zararı yok. Şu anda beni arayan meslektaşlarım, 'Buna cesaret ettiniz ve bize ön açtınız. Biz de geçmeye başladık hakikaten müşteri memnuniyetimiz arttı ve yüzde 50'lik israf azaldı' diyorlar. Burada kaybeden kimse yok. Müşteri de memnun biz de. Artık daha çok müşteri geliyor. Binlerce müşteri serpme kahvaltı nedeniyle restorana gelmiyormuş. İş artışı oluyor. Burada işletme kazanıyor, müşteri kazanıyor ve daha da önemlisi memleketimiz kazanıyor."

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.

YORUMLAR (6)
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100 milyar liralık israfa karşı kahvaltıda 'serpme' yerine 'seçme' dönemi (2) 100 milyar liralık israfa karşı kahvaltıda 'serpme' yerine 'seçme' dönemi (2)

Ramazan Bingöl, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılda 100 milyar lira israfa sebep olan serpme kahvaltı dönemi sona eriyor - Son Dakika


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