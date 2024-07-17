Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Haziranda Yüzde 45,1 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Haziranda Yüzde 45,1 Azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalışla 1440'a geriledi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. İpotekli konut satışları ise yüzde 49,4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Diğer konut satışları ise yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu.

17.07.2024 10:39
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalışla 1440'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda yabancılara 1440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Bu ili 478 konutla İstanbul ve 116 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 332 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 156 konutla İran, 102 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların 1547'si, ocak-haziran dönemindeki satışların 12 bin 176'sı ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,4 olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324'e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalışla 371 bin 750 oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Haziranda Yüzde 45,1 Azaldı - Son Dakika

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