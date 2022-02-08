Türkiye'den Güney Kore'ye bir ilk gerçekleşiyor!

Arnas tarafından Kaz Dağları eteklerinde Edremit'te üretilen zeytinyağları, FFA Global Danışmanlık'ın sunduğu danışmanlık ve operasyon desteği ile, Güney Koreli bir dağıtım kanalına bu ay ihraç edilecek. Yapılan iş birliği önümüzdeki günlerde yeni ticari anlaşmaların da kapısını aralayacak.

İhracat hedefini artırmayı planlayan yerli üreticilere, yatırım yapabilecekleri yeni pazarlar araştıran FFA Global Danışmanlık şirketi ile Arnas Agro arasındaki iş birliği, Türkiye'nin ihracatında bir ilke imza atıyor. Arnas Tarım tarafından Edremit – Ayvalık bölgesinde yetişen zeytinlerden üretilen yüksek kaliteli zeytinyağları, FFA Global Danışmanlık şirketinin verdiği özel proje yönetimi ile Türkiye'den Güney Kore'ye yapılan ilk perakende zeytinyağı ihracatına dönüştü.

İLK ETAPTA 1 KONTEYNER ŞİŞELENMİŞ ZEYTİNYAĞI İHRAÇ EDİLECEK

FFA Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Gürkan Küçüklerli, Türkiye'de yatırım planlayan yabancı yatırımcılar ile ihracatını arttırmayı hedefleyen yerli üreticileri bir araya getirdiklerini söyleyerek, bugüne kadar ürettikleri projeler ve yaptıkları titiz araştırmalar sonucunda birçok başarılı ticari iş birliğine imza attıklarını açıkladı.

Verdikleri hizmetler çerçevesinde Güney Kore'nin pazarlama stratejisini uzun zamandır yakından takip ettiklerini söyleyen Küçüklerli, ihracata yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde özellikle, ülkede artan zeytinyağı tüketimini ve bu pazarda Türk markaları için yaratabilecekleri fırsatları detaylıca analiz ettiklerini açıkladı. Pazardaki zeytinyağı talebinin düzenli bir ivmeyle yükseldiğini fark etmelerinin ardından ürünlerine ve değerlerine referans olabilecekleri bir üretici bulma arayışına girdiklerini belirten Küçüklerli, "Bu konuda partner olarak Türkiye'de güçlü ve değerlerine bağlı bir aile şirketi olan Arnas Tarım ile kurdukları ticari iş birliğinin bu projede ki ilk ve en önemi adım olduğunu belirtti. Bu önemli başarıya birlikte imza atmaktan çok mutluyuz. İhracat için şu anda ürünlerin hazırlığı yapılıyor ve çok yakında Güney Kore'ye teslimat için birkaç gün içinde yola çıkacak. İhracatımızı Güney Kore'de süper marketlere ürün veren büyük bir dağıtım kanalına yapıyoruz. İlk sipariş yaklaşık 8 bin litre olarak gerçekleşecek" dedi.

BALIK KÖFTESİ VE ŞARAP İHRACATI DA GÜNDEMDE

Güney Kore pazarının çok disiplinli ve ahlaklı bir ticari anlayış gerektirdiğini, bu nedenle de kurallarına ve kanunlarına uyulmadan bu pazara girmenin yaratacağı zorluklara dikkat çeken Gürkan Küçüklerli, "Kurallara uymak için kuralları iyi bilmek gerekiyor. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz bu ticaret ile paha biçilemez bir deneyim sahibi oluyoruz" diye konuştu. Bu iş birliğinin etkisi ve gücüyle zeytinyağı dışında başka ürünlerin ihracatı için de yeni iş birlikleri planladıklarını açıklayan Küçüklerli, "Asıl hedefimiz şirketimizi bu yönde konumlandırmak ve yerli üreticilerimizi ihracatlarını arttırabilecekleri yeni pazarlarla buluşturmak. Çok yakın zamanda balık köftesi ve şarap ihracatımız da gündemde olacak" bilgisini verdi.

"ZEYTİNYAĞIMIZIN KALİTESİ TERCİH EDİLMEMİZİ SAĞLADI"

Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur da, kaliteli zeytinin, oksijen seviyesi yüksek olan coğrafyada daha verimli üretilebildiğine değinerek, bu nedenle Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı açısından çok şanslı olduğunu belirtti.

Arnas Agro olarak 350 yıllık tarım tecrübesine sahip olduklarını hatırlatan Teymur, "Kaz Dağları havzasında yetişen yüksek kaliteli zeytinlerimizden soğuk sıkım yöntemiyle %100 doğal zeytinyağı üretiyoruz. Özellikle üretim tesisimizin bulunduğu Edremit bölgesinde üretilen yağlarımızın besin değerleri ve eşsiz tadı, Güney Kore'nin bizi tercih etmesinde önemli rol aldı. FFA Global Danışmanlık ile yaptığımız iş birliği, verdikleri titiz hizmet ve güçlü destek sayesinde, Güney Kore pazarına perakende ilk Türk zeytinyağı ihracatını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Şirketimizin global markası The Mill; böylece Almanya, İngiltere, Rusya, Hindistan gibi birçok ülkenin yanında Güney Kore'de de süpermarket raflarında yer alacak." diye konuştu.