Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a Su Temini Projesi ile Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a Su Temini Projesi ile Su Sorunu Çözülüyor

Türkiye\'den Kuzey Kıbrıs\'a Su Temini Projesi ile Su Sorunu Çözülüyor

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a sağlanan su temini, bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesine destek oluyor.

30.07.2024 14:52
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Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a sağlanan su temini, bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesine destek oluyor. Aynı zamanda adada süren sondaj çalışmaları kapsamında yeni kaynaklara erişiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uzun vadeli su ihtiyacını gidermek amacıyla 2015'te hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında Kıbrıs halkının suya erişimi kolaylaştırıldı. Adadaki vatandaşlar bölgenin suya erişiminin öncelerde kısıtlı olduğunu, ancak Türkiye sayesinde su sorununun büyük ölçüde üstesinden gelindiğini anlattı.

"Türkiye'nin Kıbrıs'a su temini Barış Harekatı'ndan sonraki en büyük iyilik oldu"

KKTC'nin şebeke suyu ihtiyacına Türkiye'den de destek veriliyordu. KKTC vatandaşları Türkiye'den temin edilen suyun problemin çözülmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Ahmet Ulubay isimli vatandaş KKTC'de yaşanan su sorununa ilişkin konuştu. Ulubay, "Uzun yıllar şebeke suyu kullandık. KKTC'de nüfusun artması, kaynakların yetersiz kalmasıyla su sorunu ortaya çıktı. Şebekelerden sarı renkte sular akmaya başlamıştı. Türkiye'nin KKTC'ye su temini, 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki en önemli iyiliği oldu" dedi.

"Türkiye'nin yardımını takdir ediyoruz"

Ulubay, "Türkiye'nin Kıbrıs'a bu şekilde yardımda bulunmasını takdir ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan kaynaklar ihtiyacımızın küçük bir kısmını karşılayacak. Kaynak bulunması önemli bir durum. Kıbrıs'ın daha fazla kaynaklara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Su temin projesi 2015 yılında hayata geçirilmişti

"Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan alınan su askılı boru sistemiyle Girne'deki Geçitköy Barajı'na aktarılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan ve "asrın projesi" olarak nitelendirilen proje, 17 Ekim 2015'te adanın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilmişti. KKTC tarafından hali hazırda ihtiyacın karşılanmasına yönelik kaynak arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Yeni su kaynakları bulunuyor

Öte yandan KKTC şebeke suyu sorununu çözmeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda KKTC Başbakan Yardımcılığı, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Beşparmak Dağları'nın Çatalköy eteklerinde su kaynağı keşfedildi. Keşfedilen su kaynağının KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağı olduğu bildirildi.

Saatte 80 ton kapasitede su kaynağına erişildi

KKTC makamlarının bir aydır kesintisiz arama çalışmaları sonucu bulunan kaynak bölgenin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacak. Keşfedilen su kaynağı saatte 80 ton su kapasitesine sahip. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu keşfedilen su kaynağı ile ilgili bilgi verdi. Ataoğlu, 7 yıldan sonra, Jeoloji ve Maden Dairesi'nin kendi imkanları ile gerçekleştirdiği ve sonucunda saatte 80 tona kadar çıkabilecek kapasitede bir su kaynağına ulaşıldığını, bunun da KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağı olduğunu belirtti.

Ataoğlu, 168 metre derinliğinde ve saatte 80 ton su kapasitesine sahip su kaynağı ile Çatalköy ve civar köylerin büyük oranda rahatlayacağını belirterek, bir sonraki adımın da Lapta bölgesi olduğunu, burada da çalışmaların başlatıldığını, hedeflerinin Lapta bölgesinde de benzer bir kaynağa ulaşılması olduğunu ifade etti. Ataoğlu, keşfedilen suyun tahlil sonuçlarının hızla yapılarak kamuoyu ile paylaşılacağını da söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kıbrıs, Çevre, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a Su Temini Projesi ile Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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