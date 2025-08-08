Türkiye Ekonomisi 1.4 Trilyon Dolar Hedefli - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye Ekonomisi 1.4 Trilyon Dolar Hedefli

08.08.2025 21:22
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Milli gelirimiz 2002'de 38 milyar dolardan geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Milli gelirimiz 2002'de 38 milyar dolardan geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir. Bu yılsonunda Allah'ın izniyle 1,4 trilyon doları da inşallah aşacağız. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni gerçekleşti. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, DEİK Başkanı Nail Olpak ve bazı diplomatlar ile birlikte Türk İş dünyasından temsilciler katıldı.

"Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır"

Ödül töreninde konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yönetimde olduğunuz son 22 yılda yıllık yüzde 5,3 oranında reel büyüme sağlanmış milli gelirimiz 2002'de 38 milyar dolardan geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir. Bu yılsonunda Allah'ın izniyle 1.4 trilyon doları da inşallah aşacağız. Hamdolsun Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyüme performansının tam merkezinde 22 yıl boyunca liderliğiniz altında başarılı liderlik, yönetim reformlar, dışa açık büyüme modeli ulaşım ve altyapıda, sanayide, tarımda, enerjide, savunmada ve her alanda ve tabii ki dış ticarette ve ihracattaki başarının payı çok büyüktür. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız geçen yıl 7,5 kat artarak 262 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da artış hızımız devam etmiş ve yüzde 5,2 artışla ilk 7 ayı 156.4 milyar dolarla kapattık. Böylece ilk 7 ayda Türkiye ekonomisine tam 7,6 milyar dolar ek değer kazandırdık" dedi.

Türkiye ihracatına değer kazandırdıklarını hatırlatan Bakan Bolat, "Küresel ihracattan aldığımız pay 2024 yılı sonunda yüzde 1,07 ye yükseldi. Yıllık 1,5 milyon adet araç üretimi ile Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü üreticisi olduğumuz otomotiv sektöründe 37,5 milyar dolarlık, ihracatta dünya yedincisi olduğumuz ve Avrupa Birliğinde en büyük üçüncü tedarikçisi olduğumuz tekstil ve konfeksiyonda ise 32 milyar dolarlık, kimya ve enerjide 35 milyar dolarlık, tarım ürünlerinde 32,5 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaştık. Bu yılın mayıs ve temmuz aylarında iki defa tarihin en büyük aylık mal ihracatı rekorlarını kırdık temmuz ayında 25 milyar dolarlık ihracat barajını açtık 28 Mart 2025 günü de günlük 2 milyar doları aşan rekor bir ihracat rakamı elde ettik. Daha da önemlisi Temmuz 2025 itibari ile son 13 aylık mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 269,4 milyar dolara ulaştık ve ihracattaki bu güçlü performansımız Türkiye'mizin sanayide tarımda hizmetlerde kaliteli rekabetçi ve de teknolojisi yükselen bir grafikte olduğunun açık bir göstergesidir" diye konuştu.

"Dünyanın dört bir köşesine sadece mallarımızı değil hizmetlerimizi de ihraç ediyoruz"

İhracattaki verilerin Türkiye'nin globalde yükselen bir aktör olduğunu belirten Bakan Bolat, "İhracatımız da rekorlar kırdık katma değeri yüksek üretimle Türkiye markasını büyütüyoruz. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2024'te on katı artarak 101 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracatımızın yüzde 42 buçuğuna yükseldi. 2002'de 250 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatımızda 7 milyar 150 milyon doları aştık. Dünyada 11. sıraya yükseldik 90 bin istihdam ve 20 milyar dolar üretim yakaladık. İnşallah bu yılki hedefimiz 8 milyar doları aşarak 8,5 milyar dolara, gelecek yıl da inşallah 10 milyar dolara ulaşmaktır. Dünyanın dört bir köşesine sadece mallarımızı değil hizmetlerimizi de ihraç ediyoruz. Müteahhitlik, diziler, sağlık hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz, turizm, kültürümüz, danışmanlık, fuarcılık bütün bu alanlarda da 115 milyar dolar ihracatı geçen yılsonunda elde ettik. Bu tam 8,2 katı bir artıştır, bu yılki hedefimiz 121 milyar dolar. 62 milyon turist ve 61 milyar dolar turizm geliriyle dünyada dördüncü, 100 milyar dolarlık lojistik sektörümüzle, 40 milyar dolar ihracatımızla da ve 5 milyar dolarlık bilişim ihracatımızla da önemli aşamalar kaydettik. Sağlık Turizminde 3 milyar dolar ve eğitim turizminde de 3 milyar gelirimiz var" dedi.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatları çatısı altında kurumsal vizyonla çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakan Bolat, "Kasım ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te cumhurbaşkanımız ve diğer ülke liderleri dijital ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladılar. Amerika Birleşik Devleti ile ortak ticaret gündeminde önemli mesafeler aldık güçlü bir diyalog zemini inşa ettik. Yapıcı bir zeminde dengeli bir anlaşma için görüşmelerimiz devam etmektedir. Yakın coğrafyamızdaki ülkelerle de mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimiz geliştirmek için çok çalışıyoruz. Irak ile özel bir mekanizma kurduk ticarette ve gümrüklerde aksayan konuları en aza indirdik. İran ile gümrük ve ulaştırma anlaşmazlıklarını çözdük. Suriye'deki yeni hükümetle ilk günden itibaren yakın koordinasyon halindeyiz. Suriye'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek için eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzaladık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

