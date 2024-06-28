Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi

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Türkiye'de piyasalar Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek'in bu paylaşımı "Türkiye gri listeden çıktı" şeklinde yorumlandı.

28.06.2024 10:57  Güncelleme: 11:07
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Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

X hesabından Türk bayrağı emojisine "Başardık" notunu düşen Bakan Şimşek'in bu paylaşımı Mali Eylem Görev Gücü kapsamında gri listede yer alan Türkiye'nin listeden çıkması şeklinde yorumlandı. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in 'Başardık' paylaşımı büyük ses getirdi

KRİPTO PARALARA İLİŞKİN DÜZENLEME YASALAŞTI

Türkiye'nin Gri Liste'den çıkmasının koşullarından biri olan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapıldı. 26 Haziran'da başlayan altıncı FATF Genel Kurul toplantısı yarın sona erecek. FATF Başkanı, Genel Kurul sonuçlarını duyurmak üzere Singapur'daki Marina Bay Sands Konferans Merkezi'nde TSI 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

YATIRIM FONLARININ ROTASI TÜRKİYE OLACAK

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE LİSTEYE NASIL GİRDİ?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

ŞUBAT AYINDA SİNYALİ VERMİŞLERDİ

FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek\'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi

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Son Dakika Ekonomi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in 'Başardık' paylaşımı büyük ses getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emrah Aytekin: Halkın gri listesinden de en kısa zamanda çıkarsınız inşallah… 73 5 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Neyi başardınız bi anlasak. Hayal satmayın bu millete 4 0
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Valla pazardan geliyorum Kara listedesiniz 52 2 Yanıtla
  • Harun Çelik: Gelen tek ses zamların ve pahalılığın sesi başka bişey duyduğumuz yok 44 2 Yanıtla
  • Vuslat Mihman: Kendiniz yazıyonuz kendiniz oynuyonuz bunca yıl bu hale getirilip sonra gene bu halden çıkışım bedelini halkı öderken sırtımızdaki bu aile ve geçim kiralar ve sıfır sosyal yaşantının üstüne kallavi kart borçları kimin umrunda :) bir çocuk yapdım ama oda pişmanlık dolu hergünüm yarınlar yok onun için çünkü 39 2 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Bana bir faydası olmayan başarı pekte umurumda değil. 29 7 Yanıtla
  • 7 İphone: Yalan herşey tiyatro salla gitsin saçsız 30 0 Yanıtla
  • Abdullah: ayakta kalacak hal kalmadı ekoomiyi düzelt refah payı düzelt eflasyonu düzelt zamları durdur. 23 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: baba ben kendi cebime bakarim. kara listedeyim 17 3 Yanıtla
  • Murat Itibar: hepimiz herkez kurtuldu maşallah 10 0 Yanıtla
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