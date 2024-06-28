Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek\'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi

Ekonomi

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Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

X hesabından Türk bayrağı emojisine "Başardık" notunu düşen Bakan Şimşek'in bu paylaşımı Mali Eylem Görev Gücü kapsamında gri listede yer alan Türkiye'nin listeden çıkması şeklinde yorumlandı. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

KRİPTO PARALARA İLİŞKİN DÜZENLEME YASALAŞTI

Türkiye'nin Gri Liste'den çıkmasının koşullarından biri olan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapıldı. 26 Haziran'da başlayan altıncı FATF Genel Kurul toplantısı yarın sona erecek. FATF Başkanı, Genel Kurul sonuçlarını duyurmak üzere Singapur'daki Marina Bay Sands Konferans Merkezi'nde TSI 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

YATIRIM FONLARININ ROTASI TÜRKİYE OLACAK

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE LİSTEYE NASIL GİRDİ?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

ŞUBAT AYINDA SİNYALİ VERMİŞLERDİ

FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.