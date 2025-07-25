Türkiye Hafif Ticari Araç İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Hafif Ticari Araç İhracatı Artıyor

25.07.2025 11:35
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Ocak-haziran 2023'te hafif ticari araç ihracatı 3,2 milyar dolara yükseldi, Almanya'ya 5 kat arttı.

Türkiye'nin hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde 3 milyar 208 milyon 472 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-haziran döneminde 19 milyar 985 milyon 534 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16'sını oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,56 artışla 2 milyar 850 milyon 550 bin dolardan 3 milyar 208 milyon 472 bin dolara çıktı.

Ocak-haziran döneminde 74 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Almanya'ya ihracat 5 kat arttı

Sektörün ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 758 milyon 61 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 8 azalışla 695 milyon 786 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İkinci sıradaki Almanya'ya ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 407 artışla 106 milyon 775 bin dolardan 541 milyon 834 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin ihracatı, üçüncü sıradaki Slovenya'ya yüzde 3 yükselişle 375 milyon 961 bin dolara, dördüncü sıradaki İspanya'ya da yüzde 254 artışla 337 milyon 971 bin dolara ulaştı.

Avusturya'ya yüksek oranlı hafif ticari araç-kamyon ihracatı

İtalya'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalışla 347 milyon 243 bin dolardan 329 milyon 10 bin dolara geriledi.

Altıncı sıradaki Fransa'ya yüzde 5 düşüşle 271 milyon 419 bin dolar, yedinci sıradaki Belçika'ya yüzde 33 azalışla 182 milyon 164 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 148 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon dış satımı yapılan Avusturya'ya bu yılın aynı döneminde 56 milyon 82 bin dolarlık ürün gönderildi.

Avustralya 46 milyon 603 bin dolarla 9'uncu, Romanya ise 40 milyon 674 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyonet-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

Ocak-Haziran 2024'te dış satım yapılamayan Özbekistan'a, bu dönemde 12 milyon 568 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Aynı şekilde Mısır, İzlanda, Panama, Estonya, Dubai, Arjantin, Gabon, Senegal, Güney Kore, Gine, Kongo, Cebeli Tarık, Finlandiya ve Çad'a da ocak-haziran döneminde araç gönderildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Almanya, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Hafif Ticari Araç İhracatı Artıyor - Son Dakika

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