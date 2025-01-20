Türkiye ile Slovakya Arasında Ticaret Hedefleri Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Slovakya Arasında Ticaret Hedefleri Güçleniyor

Türkiye ile Slovakya Arasında Ticaret Hedefleri Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Slovakya arasındaki ikili ticaretin 2020'den bu yana iki kat artarak geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İki ülke arasında ticaret ve yatırımları daha ileriye taşımak için çeşitli sektörlerde iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

20.01.2025 16:26  Güncelleme: 16:28
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Slovakya ile olan ikili ticaretimiz, 2020'den itibaren ikiye katlandı ve geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile beraber, bakanlıkta düzenlenen 'Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Slovakya ile ticaretine ilişkin, "Slovakya ile olan ikili ticaretimiz, 2020'den itibaren ikiye katlandı ve geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara ulaştı. 2 ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum. Slovakya'da otomotiv, makine, otomobil yan sanayi, inşaat ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketi bulunuyor. Ayrıca dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerinde karşılıklı yatırımları teşvik etmek istiyoruz. İkili görüşmelerin metal, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, treyler taşımacılığı, demir yolu, vagon üretimi gibi alanlara odaklanacağını biliyoruz. Ayrıca, 2 ülke arasında ulaştırma alanında olduğu gibi savunma sektöründe de önemli iş birliği fırsatları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YILDA 300 BİN SLOVAK TURİST AĞIRLIYOR'

Slovakya'nın, Türkiye ile ilgili politikalarından memnuniyet duyduklarını aktaran Bolat, "Slovakya hükümetinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım çabalarını ve mevcut Gümrük Birliği'nin hizmetler, uluslararası yatırımlar gibi yeni alanları kapsayacak şekilde güncellenmesini desteklediğini duymaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye, 1 yılda yaklaşık 300 bin Slovak turisti ağırlıyor. Bu sayı Slovakya'nın nüfusunun yüzde 5'ine karşılık geliyor. Avrupa ülkelerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda Türk turist de bulunuyor. Bunlar genellikle orta ve yüksek gelir grubuna mensup turistler. Ancak vize sorunu bu süreci zorlaştırıyor. Eğer bu zorluklar azaltılırsa Slovakya'ya daha fazla Türk turist gideceğinden eminim" diye konuştu.

'ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Türkiye'nin ülkesinin en iyi 10 iş ortağından biri olduğunu kaydederek, "Enerji sektöründe Türkiye ile iş birliği oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin 'Net Sıfır Emisyon' girişimi hedeflerine ulaşmak için 2040'a kadar 170 milyar avro yatırım yapmayı planlıyoruz. Hidroelektrik ve nükleer enerji alanında tecrübeliyiz. Bu doğrultuda Türkiye'ye destek sağlayabiliriz" dedi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: DHA

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