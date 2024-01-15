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Türkiye, İspanya'ya Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye, İspanya'ya Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi

Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle İspanya'ya geçen yıl 9 milyar 266 milyon 739 bin dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. İspanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke olurken, otomotiv endüstrisi en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye, İspanya\'ya Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi
15.01.2024 - 11:07,
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Türkiye, geçen yıl 9 milyar 266 milyon 739 bin dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.

Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle hem bölgesinde hem de dünyanın geri kalanında öne çıkarak ihracat rekorları kırmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa için stratejik bir ticari partner olan Türkiye, sürdürülebilir ekonomik büyümesiyle de yatırım yapmak isteyen ülkelerin dikkatini çekiyor.

Türkiye, bu kapsamda ana pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkelerinden İspanya'ya ihracatını da artırıyor. İkili ticarette atağa kalkan Türkiye ve İspanya, söz sahibi oldukları sektörlerdeki fırsatları değerlendiriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 9 milyar 266 milyon 739 bin dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

İspanya, 2023 yılında en fazla ihracat yapılan 8. ülke olurken, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,6 oldu.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İspanya'ya en fazla ihracatı 2 milyar 439 milyon 508 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 254 milyon 123 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 315 milyon 89 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 620 milyon 774 bin dolarla elektrik ve elektronik, 437 milyon 792 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 395 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2 milyon 784 bin dolarla tütün, 2 milyon 875 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 9 milyon 50 bin dolarla yaş meyve sebze, 9 milyon 210 bin dolarla halı sektörü oldu.

İhracat artışında da otomotiv endüstrisi başı çekti

Geçen yıl İspanya'ya ihracatını değer bazında en fazla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi, İspanya'ya ihracatını 2023'te 2022'ye göre 623 milyon 344 bin dolar artırdı.

İhracat artışında, otomotiv endüstrisini, 173 milyon 719 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 98 milyon 728 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 60 milyon 257 bin dolarla elektrik ve elektronik, 38 milyon 831 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, zeytin ve zeytinyağı sektörü 270 bin dolar 133 bin dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ise 77 milyon 345 bin dolarlık dış satım yaptı.

İller bazında bakıldığında İspanya'ya en fazla ihracat 3 milyar 919 milyon 565 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Ülkeye, Bursa'dan 1 milyar 84 milyon 604 bin dolar, Kocaeli'den 1 milyar 35 milyon 609 bin dolar, İzmir'den 807 milyon 775 bin dolar, Sakarya'dan 620 milyon 554 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, İspanya'ya geçen yıl sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖR2022 (BİN DOLAR)2023 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi1.816.163,842.439.507,62%34,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon2.572.970,652.254.122,98-%12,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.216.361,101.315.088,67%8,1
Elektrik ve Elektronik560.516,91620.774,17%10,8
Çelik618.789,35437.792,37-%29,3
Tekstil ve Hammaddeleri490.489,93409.769,43-%16,5
Demir ve Demir Dışı Metaller426.533,38291.119,93-%31,7
Zeytin ve Zeytinyağı96.414,11270.133,29%180,2
İklimlendirme Sanayii227.763,97236.961,46%4,0
Madencilik Ürünleri274.073,08203.022,00-%25,9

Kaynak: AA
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