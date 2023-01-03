Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.
Buna göre en düşük memur maaşı refah payı hariç, aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı yine refah payı hariç olmak üzere, 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
Memur maaşları ne olacak?
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9 bin 105 10 bin 604
Vali 38 bin 058
Genel müdür (1/4)33 bin 056
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15 bin 120
Memur (Lise - 15/1) 10 bin 542
Öğretmen (9/1)11 bin 702
Kaymakam 1. sınıf (4/1)20 bin 533
Başkomiser (8/1) 16 bin 691
Polis memuru (11/1) 15 bin 295
Pratisyen hekim (8/1)17 bin 777
Uzman hekim (7/1) 18 bin 612
Hemşire (Lisans - 9/1)13 bin 115
Mühendis (8/1) 16 bin 196
Teknisyen (Teknik lise - 13/1)11 bin 367
Araştırma görevlisi (8/1) 16 bin 938
Vaiz (Lisans - 9/1)12 bin 400
Avukat (9/1) 15 bin 608
Hizmetli (Lise - 15/1)9 bin 824
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alındı.
Emekli memur aylıkları ne olacak?
En düşük memur emekli aylığı7 bin 78
Müsteşar (1/1) 25 bin 736
Genel müdür (1/1) 22 bin 778
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8 bin 937
Memur (Lisans - 4/1)7, bin 229
Öğretmen (1/4) 6 8 bin 937
Kaymakam 1. sınıf (1/4)15 bin 006
Başkomiser (1/4) 10 bin 513
Polis memuru (1/4) 10 bin 513
Hemşire (Lisans - 1/4) 10 bin 513
Mühendis (1/4) 4 10 bin 845
Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 618
Pratisyen hekim (1/4) 17 bin 309
Profesör (1/4)18 bin 400
İmam-hatip 10 bin 513
Avukat (1/4) 10 bin 513
Son Dakika › Ekonomi › Memur ve emeklinin zammı belli oldu! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payına çevrildi - Son Dakika