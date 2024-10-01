Türkiye-Japonya İlişkileri 100. Yılında Güçleniyor

Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı olduğunu belirterek, "Bu 100. yıla koyduğumuz büyük hedefler var. Şu andaki mevcut ticaret hacmimizi çok daha yukarıya çıkarmak için çalışıyoruz. Japonya'nın, Türkiye ile birlikte çalışma konusundaki tecrübesinden dolayı Türkiye'yi daha çok tercih edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Tuzcu, 7. Türkiye-Japonya Uluslararası İnşaat İşbirliği Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya'nın inşaat, müteahhitlik alanındaki işbirliğinin ispatlanmış bir başarısının olduğunu dile getirdi.

Japon firmalarıyla üçüncü ülkelerde de çok başarılı projelerin olduğuna işaret eden Tuzcu, " Dubai'de, Katar'da, Irak'ta, Basra'da, yine Türkmenistan'da, dünyanın değişik coğrafyalarında Japon firmalarıyla ortaklık içerisinde gerçekleştirdiğimiz son derece başarılı projelerimiz oldu. Bu projelerin hepsi de farklı farklı alanlardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Japonya'nın üçüncü ülkelerde gerçekleştirdiği projeler arasında elektrik santrali, enerji santrali, metro ile yol projelerinin olduğunu anlatan Tuzcu, "Yani hem ülkeler hem de iş yaptığımız alanlar farklı alanlarda, çeşitli alanlarda olabilir. Yani o ortaklık konusunda Türkiye ile Japonya'nın bir arada çalışmakla ilgili olarak hem istekliliği hem de bir uyumu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Tuzcu, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı olduğunu belirterek, "Bu 100. yıla koyduğumuz büyük hedefler var. Şu anda ekonomik ortaklık anlaşmamızın müzakeresini gerçekleştiriyoruz. Şu andaki mevcut ticaret hacmimizi çok daha yukarıya çıkarmak için çalışıyoruz. Japonya'nın Türkiye ile birlikte çalışma konusundaki tecrübesinden dolayı Türkiye'yi daha çok tercih edebileceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Afrika coğrafyasında, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda, Türk devletler coğrafyasında sahada büyük bir gücünün olduğunu belirten Tuzcu, "Buna ilaveten tecrübenin yanı sıra insan kabiliyetleri de üst seviyede. Türkiye, riskli coğrafyalarda iş yapmayı başarabildiğini de dünyaya göstermiş durumda." dedi.

Tuzcu, Japonya'nın hem sahip olduğu teknolojik avantajlar, finansal gücü ve markalarına duyulan güvenle birlikte Türk firmaları için değerli ortak olduğunu aktararak, "Bu coğrafyada bu iki gücün birleşebileceğini ve daha başarılı sonuçlara ulaşabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik büyüme ve yaşam kalitesinin artırılması açısından altyapı önemli"

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi de son yıllarda iki ülke arasındaki bağların güzel inşaat projeleriyle daha da güçlendiğini belirtti.

Konferansın amacının Japon ve Türk inşaat şirketlerinin işbirliği yaparak, birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanarak üçüncü ülkelerde iş geliştirmelerini, paylaşım ve görüş alışverişini sağlamak olduğuna işaret eden Amakawa, "Bugünkü toplantıyı, iki ülke arasında fırsatları keşfetmek ve ilişkileri daha da geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Amakawa, ekonomik büyüme ve yaşam kalitesinin artırılması açısından altyapının önemine dikkati çekerek, "Altyapı sistemlerini iyileştirmeye ihtiyaç var. Japon şirketlerinin çok sayıda doğal afete müdahale ederek edindikleri deneyimleri ve ileri işaret teknolojisi ve kalite kontrol konusundaki bilgileri var. Türk şirketleri, Orta Asya ve Afrika'da geliştirildikleri ağların yanı sıra insan kaynakları konusunda da güç sahibi. Her ülkenin, iki ülkenin şirketlerinin işbirliği yoluyla üçüncü ülkede de daha da geniş işleri yapabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Japonya Yurtdışı İnşaat Birliği İcra Kurulu Başkanı Kawata Hiroki ise Türkiye ve Japonya'nın üçüncü ülkelerde başarılı projelere imza attığını belirterek, Türk ve Japon firmalarının halihazırda devam projelerinin olduğunu anımsattı.

Kawata, konferansta Ukrayna'nın yeniden inşası ve iki ülkenin Afrika'daki işbirliği konularına değinileceğini belirterek, "İki ülke arasındaki işbirliklerinin gelişmesini bekliyorum. Bugünkü konferansın Japonya ve Türkiye için, inşaat sektörü için verimli geçmesini temenni ediyorum." dedi.

"Küresel inşaat pazarından ülkelerimizin daha fazla pay almaları mümkün"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Yardımcısı Başar Arıoğlu da Türk ve Japon firmalarının birbirlerini yakından tanıdığını ve ortak iş yapma deneyimine sahip olduğunu ifade etti.

Arıoğlu, "Türk müteahhitlik firmalarının girişimcilik yeteneği ve yerel pazar bilgisi ile Japonya'nın finansman imkanları ve teknolojisi dikkate alındığında, iki ülke firmalarının bir sinerji yaratması ve dünyanın hemen her yerinde önemli projeler üstlenmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Konferansta, Türk ve Japon firmalarına önemli işbirliği imkanları sunan Ukrayna'nın yeniden inşa süreci ile kalkınma planları kapsamında çeşitli altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin planlandığı Afrika ülkelerinin ele alınacağını kaydeden Arıoğlu, "İnşaat alanında gerçekleştireceğimiz işbirliğiyle küresel inşaat pazarından ülkelerimizin daha fazla pay almaları mümkündür." açıklamasını yaptı.

Konferansın açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı arasında "3. Ülkelerde İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Mutabakat Zaptı" imzalandı.