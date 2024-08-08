Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Dünya Lideri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Dünya Lideri

Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Dünya Lideri

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 2023/24 sezonunda 66 bin 832 ton karşılığında 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024/25 sezonunda ise 107 bin ton kuru kayısı ihracatı hedefleniyor.

08.08.2024 09:33
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Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru kayısıda 2023/24 sezonu 66 bin 832 ton karşılığında 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuru kayısı ihracatı 2022/23 sezonunda miktar bazında 80 bin 388 ton olurken, döviz karşılığı 434 milyon 272 bin dolar olmuştu.

2022/23 sezonunda kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı ton başına 5 bin 402 dolar iken, 2023/24 sezonunda yüzde 10,5'lik artışla 5 bin 967 dolara yükseldi. Bu artış sayesinde kuru kayısı ihracatı miktar bazında yüzde 17 düşerken, döviz getirisindeki azalma yüzde 8 ile sınırlı kaldı.

Işık: "2024/25 sezonunda 107 bin ton kuru kayısı ihracatı hedefliyoruz"

2024/25 sezonuna sarı kayısıda 'Altın yıl' hedefiyle girdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 107 bin ton olarak öngörülen rekolte ve 20 bin ton stokla sezona girdiklerini, önümüzdeki sezon 100 bin ton ihracat yaparak ihraç pazarlarını çeşitlendirmeyi, dünya tüketicilerine daha fazla kuru kayısı ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bu yıl hava koşulları kuru kayısı üretimini artırdı" diyen Işık, "Kuru kayısı antioksidan zengini bir meyve, kolesterolü düşürürken, kasları besliyor, bağırsak dostu ve sindirim sistemini destekliyor. Kuru kayısı da pazarı artıracak hamlelerimiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlarına yoğunlaşacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıyı daha çok tüketiciye ulaştıracağımız bir sezon bizi bekliyor. 2013 yılında 117 bin ton ihracat yapmıştık. 100 bin ton bandında ihracat yaptığımız sezonlar var. Aynı başarıyı bu sezonda tekrarlamak için çalışacağız. Türk ihracatçılarının networkü bu ihracata olarak sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Bu yıl hava koşulları kuru kayısı üretimini artırdı" diyen Işık, "Kuru kayısı antioksidan zengini bir meyve, kolesterolü düşürürken, kasları ve kesimleri besliyor, bağırsak dostu ve sindirim sistemini destekliyor. Kuru kayısı da pazarı artıracak hamlelerimiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlarayoğunlaşacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıyı daha çok tüketiciye ulaştıracağımız bir sezon bizi bekliyor. 2013 yılında 117 bin ton ihracat yapmıştık. 100 bin ton bandında ihracat yaptığımız sezonlar var. Aynı başarıyı bu sezonda tekrarlamak için çalışacağız. Türk ihracatçılarının networkü bu ihracata olanak sağlıyor" şeklinde konuştu

Türk kayısısını en çok Amerikalılar sevdi

Amerika Birleşik Devletleri, 63,6 milyon dolarlık kuru kayısı talebiyle zirvede yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin ABD'de Türk gıda ürünlerinin daha çok talep edilmesi için sürdürdüğü Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, kuru kayısımızın ABD pazarındaki ihracatını artırdı.

Kuru kayısı ihracatında ikinci sırada 33,7 milyon dolarlık taleple Fransa yer alırken, zirvenin üçüncü sırasında 29,8 milyon dolarlık ihracatla Almanya yer aldı. Bu ülkeleri 18,6 milyon dolarlık taleple Avustralya ve 16,5 milyon dolarla Brezilya takip etti.

Türkiye'den kuru kayısı ihracatında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 195 milyon dolarlık tutarla lider olurken, Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği 131 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 37 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatına imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Dünya Lideri - Son Dakika

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