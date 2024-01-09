 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, kuru kayısı ihracatından 408 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, kuru kayısı ihracatından 408 milyon dolar gelir elde etti

Türkiye, 2023 yılında kuru kayısı ihracatından 70 bin 869 ton ürün göndererek 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti. Malatya kayısısı, coğrafi işaret tescilli ürün olarak AB'de tanınmasıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye, dünya kuru kayısı ihracatında da lider konumda bulunuyor. Geçen yıl 115 ülkeye kuru kayısı ihraç edilerek 408 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Sektör temsilcileri, gelecek yıllarda daha yüksek gelirler elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye, kuru kayısı ihracatından 408 milyon dolar gelir elde etti
09.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:57
Abone Ol

Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısıdan 2023'te, 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısı, ülke ekonomisine sağladığı dövizle hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru kayısıyı geçen yıl 115 ülkeye gönderen Türkiye, dünya kuru kayısı ihracatında da adından söz ettiriyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye 70 bin 869 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 408 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Önceki yıl ise 76 bin 36 tonluk ihracattan 400 milyon 740 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan kayısı, geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az ürün gönderilmesine karşılık gelirini ise yaklaşık yüzde 2 artırmış oldu.

Sektör yeni yıldan umutlu

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, AA muhabirine, depreme rağmen ihracatın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İhracatlarının sürekli arttığını anlatan Almendi, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 70 bin 869 ton kuru kayısı satışına karşılık 408 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu güzel bir rakam. Geçen yıla göre artış söz konusu. Depremden sonra toparlanmaya başladık, şu an tüm işletmelerimizin hepsi çalışıyor. 2024 yılını daha güzel rakamlarla kapatmayı niyetindeyiz. Biraz işçi sıkıntılarımız var. Bunu da giderirsek 2024'te kayısıdan daha güzel gelirler elde etmek istiyoruz."

Almendi, sadece bu yılın aralık ayında ise 7 bin 27 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 40 milyon 821 bin dolar gelir elde edildiğini, bu rakamları 2024'te daha yukarılara çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Malatya, Türkiye, Mısır, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, kuru kayısı ihracatından 408 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, kuru kayısı ihracatından 408 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement