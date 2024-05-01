Türkiye'nin 2028'de doğal gaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin 2028'de doğal gaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak

Türkiye\'nin 2028\'de doğal gaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2028'de yaklaşık 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin yüzde 20'sini depolayabileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olabilmesi için güçlü bir altyapıya sahip olması gerektiğini vurguladı.

01.05.2024 15:57
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin 2028'de yaklaşık 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesi olacak. Bu da tüketimimizin yüzde 20'sini açıkçası depolayabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Bayraktar ile beraberindekiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı kapsamında Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi'ndeki işçileri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Tesis gezisinin ardından Bayraktar, gazetecilere, doğal gaz merkezi veya ticaret merkezi olmanın en önemli şartlardan birinin güçlü bir altyapı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasasına sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yani kendi iç pazarınızın çok kuvvetli olması lazım. Bizim doğal gaz tüketimimiz 860 yerleşim yerinde, 200'ün üzerinde organize sanayi bölgesinde var. Dolayısıyla sizin güçlü bir talep ve tüketim tarafınızın olması lazım. Dolayısıyla bütün bu altyapıyı kurguladığınız zaman ve tabii ki bir de civar ülkelerle bölgede bağlantılarınızın olması lazım. Bizim hem Bulgaristan hem de Yunanistan üzerinden Avrupa tüketim noktasına erişimimiz söz konusu. Biz bu anlamda bu çalışmaları yürütüyoruz. Yani kendi gazımızı artık üretiyoruz ve bunu daha da artıracağız. Bütün bu artan gaz kaynaklarıyla tedarik noktalarıyla biz artık Avrupa'nın da bir gaz sağlayıcısı ülkesi durumuna gelmiş durumdayız. Romanya'yla, Macaristan'la, Bulgaristan'la çok yakın bir zamanda Sırbistan'la da yani kendimizi artık komşu sınırdaş olmadığımız ülkelerle de doğal gaz ticaret anlaşmalarını yapıyoruz, hayata geçiriyoruz."

Bayraktar, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi'nin 1,2 milyar metreküplük mevcut kapasitesi olduğunu hatırlattı.

Bu kapasiteyi ilk etapta 3,5 milyar metreküpe çıkartacaklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Hemen akabinde de 1,9 milyar metreküplük ilaveyle 5,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz, önümüzdeki 4 yılda yapacağımız yatırımlarla. Silivri'yi de 6 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla onu da ilave ettiğimizde Türkiye'nin 2028'de yaklaşık 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesi olacak. Bu da tüketimimizin yüzde 20'sini açıkçası depolayabileceğimiz anlamına geliyor. Buradaki deponun sadece mevcut kapasitesi değil, günlük gaz besleme kapasitesi de önemli Tuz Gölü, şu anda 40 milyon metreküp. Kapasite artırımıyla birlikte 80 milyon metreküpe ulaşacak. Silivri'de de 80'leri bulacağız yani 160 milyon metreküp günlük kapasiteden bahsediyorum. Buna Karadeniz gazının ilk etapta 10 milyon metreküpünü de ilave ettiğinizde 170 milyon metreküpü bulursunuz. En soğuk kış gününde bizim evlerde kullandığımız gazı sadece depolarımızdan ve kendi ürettiğimiz Karadeniz'deki gazdan sağlayabilecek altyapıya Türkiye sahip olacak."

"Türkiye'yi bir doğal gaz merkezi haline getireceğiz"

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği için Tuz Gölü'ndeki bu tesisin çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin artan üretimi, ihracatı ve büyüyen ekonomisi kapsamında doğal gaz talebinin artmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye yaklaşık 51 milyar metreküplük yıllık tüketimiyle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz ülkesi. Doğal gaz tedariki noktasında Türkiye çok uzun yıllar neredeyse kullandığı doğal gazın tamamını ithalat yoluyla karşılıyordu. Hem boru hatları hem sıvı enerjiyi alabilecek altyapı yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bunun ötesinde depolama yatırımları yaptık. İşte en önemli projelerimizden bir tanesi şu anda içinde olduğumuz yer altı doğal gaz depolama projesi. Burada da hem kapasite artışı, ikinci faz, ve üçüncü faz projeleri var. Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırmayı ve doğal gazdaki arz güvenliğimizi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Bir de şimdi kendi doğal gazımızı üretir hale geldik. Bugün itibarıyla üretimimiz yaklaşık 4,6 metreküpü buldu, 1,8 milyon hanenin doğal gazını biz kendimiz karşılar hale geldik. Bunu da inşallah artırmayı hedefliyoruz. İlk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde inşallah 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız."

Bayraktar, bugün itibarıyla Türkiye'nin yaklaşık 5,8 milyar metreküp gazını depoladığını, 2028'e geldiğinde kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğini kaydetti.

Tuz Gölü'nde, çok büyük bir depolama potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 50'sini depolayabilecek altyapıya sahip olabiliriz. Bu yatırımları yapmayı da hedefliyoruz. Bütün bunlar kendi üretimimiz, farklı kaynaklardan doğal gazı almamızla beraber Türkiye'yi bir doğal gaz merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 2028'de doğal gaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak - Son Dakika

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