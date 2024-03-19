Türkiye\'nin AB Daimi Temsilcisi: Yollar Bölgesel İşbirliğini Artırıyor

Ekonomi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığı söyledi.

Kaymakcı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Via Carpathia'nın Geleceği- Kafkasya Yol Koridoru" başlıklı programda konuştu.

Yol koridorlarının ve bağlantıların çok önemli olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Türkiye, Üç Deniz Girişimi ile ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ediyor. Adriyatik, Karadeniz ve Ege Denizi arasında bağlantı olması önemli ve elbette Üç Deniz Girişimi'nin önemli projelerinden birisi de Via Carpathia yolu." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'de yaklaşık 29 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının çok iyi durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) onayının tek bir üye tarafından engellendiğine dikkati çeken Kaymakcı, bunun Kıbrıs meselesiyle ilgili olduğunu ve günlük hayata ilişkin konuların siyasi olarak engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin otoyolda Avrupa'nın en önemli bağlantılarından birisi olduğunu ifade ederek, "Avrupa'ya bağlıyız. Aynı zamanda Avrupa'yı Kafkasya'dan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya bağlıyoruz." diye konuştu.

Üst düzey diyalog toplantısı yapılamıyor

Türkiye'nin ulaşımda çok önemli bir noktada olduğuna işaret eden Kaymakcı, son 5 yıldır bir üyenin engellemesi nedeniyle Türkiye ile AB arasında ulaştırma konusunda üst düzey diyalog gerçekleştirilmediğini anlattı.

Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığını söyledi.

Bağlantıların daha da güçlenmesi gerektiğine işaret eden Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa Bağlantısallık Günleri'ne, üçüncü bir ülke yerine Avrupa için iyi bir bağlayıcı olan aday bir ülke olarak davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın ev sahibi AP Milletvekili Tomasz Poreba da Avrupa ile Türkiye ve Kafkasya arasında ulaşım koridorunun geleceğini ele almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Kafkas bölgesinin kara yolu, demir yolu ve limanlarıyla bağlantı ve ticaret açısından hayati öneme sahip olduğunu anlatan Poreba, mevcut altyapının ve bağlantıların daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Poreba, ulaşım alanında atılan adımların insanları birbirlerine yakınlaştırarak siyasi ilişkileri de güçlendirdiğini ifade etti.

Ticaret yolları yeniden inşa ediliyor

AP Milletvekili Ryszard Czarnecki de "Küresel ticaretin yeniden tanımlandığı, bunun ana arterleri olan lojistik ve ticaret yollarının yeniden inşa edildiği bir çağda yaşıyoruz." dedi.

Bu toplantının daha fazla diyalog kurulmasına ve somut adımlar atılmasına olanak sağlayacağına inandığını dile getiren Czarnecki, Kovid-19 salgını, Ukrayna- Rusya Savaşı ve Kızıldeniz'de son dönemde yaşanan gerginlik gibi önemli olayların küresel ticaret yolunun ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Czarnecki, ulaşımda seçeneklere ve alternatiflere sahip olunması gerektiğini belirterek, ticaretin korunmasının önemini vurguladı.

Via Carpathia'nın Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzandığını anımsatan Czarnecki, bu koridorların projeden gerçeğe dönüştürülmesinde Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerin önemli rol oynadığını söyledi.

Via Carpathia genişletilmeli

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz de "Via Carpathia projesinin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar hem AB ile olan bağlantımızı artıracak hem de ülkemizdeki ulaşım faaliyetlerimize olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Ulaştırma projesi ile ülkeler arası işbirliğinin de gelişeceğini belirten Açıkgöz, bunun bölge ülkelerinde refahı artıracağını ve barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan'ın Belçika Büyükelçisi Vagıf Sadıgov ve AB yetkililerinin de katıldığı programda Via Carpathia ve Kafkasya ile bağlantı konuları ele alındı.

Via Carpathia ile Avrupa'nın kuzeyinden Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden güneye doğru bir ulaşım koridoru oluşturulması planlanıyor.