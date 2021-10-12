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Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

12.10.2021 14:38

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet yeni F-16 Blok 70 alımının ve 80 adet F-16 modernizasyonunun maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu bildirildi. Türk diplomatik kaynakları, ABD basınına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın F-16 satışına ve modernizasyonuna sıcak baktığını ancak onay alınması gereken Kongre'de sıkıntı yaşanabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığıhaberinde; Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için ABD'ye talepte bulunduğunu açıklamıştı.

"MALİYETİ YAKLAŞIK 6 MİLYAR DOLAR"

Amerikan Bloomberg ve İngiliz Middle East Eye'a (MEE) konuşan Türk yetkililer ise, olası F-16 alımı ve modernizasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Türk diplomatik kaynakları, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 adet F-16 modernizasyon kitinin toplam maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğunu söyledi.

"BIDEN YÖNETİMİ SICAK BAKIYOR"

Türk yetkililere göre Biden yönetimi; F-16 savaş uçaklarının satışını destekliyor. Ancak Kongre'den onay konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtiyor.

Kaynaklar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuyu, Roma'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde tartışacağını aktardı. Olası ters bir kararın hem Türkiye'yi hem de NATO'nun güney kanadını riske atacağını söyleyen Türk kaynaklar; "ABD'li yetkililer bize F-16'nın modernizasyonunun ulaşılmaz bir şey olduğunu asla söylemediler. Washington'ın Türk ve Yunan dengesine de dikkat edeceğine inanıyoruz" dedi.

Türk yetkililer, ABD Kongre'sinin satışı bloke etmesi durumunda; Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin daha da istikrarsız hale geleceğini kaydetti.

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu ortaya çıktı

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN ENVANTERİNDE KAÇ F-16 VAR?

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağı var. Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor. 80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50 ve Block 50+ konfigürasyonlu F-16'ları kapsadığı belirtildi.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTI

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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