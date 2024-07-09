Türkiye'nin doğuşta beklenen yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde

Ekonomi

Türkiye'nin erkek ve kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı.

Buna göre, ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 6,67 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 6,12 çocuk ile Çad ve 6,1 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızı en düşük ülke 0,88 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke, 1,79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya takip etti. Toplam doğurganlık hızının en düşük ülke, 1,22 çocuk ile Malta olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi 1,29 çocuk ile İspanya ve 1,30 çocuk ile İtalya izledi.

Toplam doğurganlık hızı 2023'te 1,51 olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek Monako'da

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfus tahminlerine göre 2023 için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,4 yıl, erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 76 yıl olduğu görüldü. Ülkelerin 2023 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 85,2 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 83,2 ile Lihtenştayn ve 82,6 ile İsviçre izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 52 ile Çad oldu.

Bu ülkenin ardından 52,1 ile Lesotho ve 53,4 ile Orta Afrika Cumhuriyeti geldi.

Türkiye'nin erkekler için 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2023'te doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 82,1 ile İtalya ve İsveç oldu. Bu ülkeyi 81,8 ile Malta ve 81,4 ile İspanya takip etti.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 69,5 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 71,7 ile Letonya ve Romanya, 72,3 ile Litvanya izledi.

Türkiye'nin erkekler için 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu belirlendi.

Ülkelerin 2023'te doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 89 yıl ile Monako oldu. Bu ülkenin ardından 88 ile Japonya ve 87,2 ile Kore Cumhuriyeti geldi.

Doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 54,2 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 55,4 ile Çad ve 57,7 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti.

Türkiye'nin kadınlar için 80,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu

BM'nin dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2023'te doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 86,7 yıl ile İspanya oldu.

Bu ülkeyi 86,1 ile İtalya ve Fransa, 85,8 ile Malta takip etti. Doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülkenin 76,4 yıl ile Bulgaristan olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi 78,6 ile Romanya ve 80,2 ile Letonya izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

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