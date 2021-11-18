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Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi

18.11.2021 11:31
Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulu Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinden yaklaşık 600 ton ürün hasat edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulu Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinden yaklaşık 600 ton ürün hasat edildi.

Mersin'de gıda laboratuvarı işletirken memleketine dönen ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dedesinden kalan 2 bin dönümlük araziye 30 bine yakın ceviz fidanı diken Tarık Kubilay, her hasat dönemi yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlıyor.

Ortanca köyü Kubilay mezrasındaki arazide "Chandler" cinsi yetiştirilen cevizden bu yıl 600 ton rekolte alınırken yaklaşık 18 milyon liralık da gelir elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, 2 bin dekar alandaki bahçedeki ağaçların 14-15 yaşında olduğunu, Kubilay'ın bahçedeki işleri son teknoloji ile yaptığını belirtti.

Kıyas, "Burası Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesi. Bahçe büyüdükçe, yaşı ilerledikçe verim bin tona kadar rahatlıkla çıkabilir. Bu da bugünkü koşullarda parasal değer olarak 25 milyon lira ediyor." dedi.

Erdoğan'ın çağrısıyla memleketinde ceviz bahçesi oluşturdu

Bahçe sahibi Tarık Kubilay da 2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcılara Doğu'ya yatırım yapması tavsiyesinde bulunmasının ardından memleketine gelerek 2 bin dekar alanda kapama ceviz bahçesi kurduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde istihdamı artırmak, yeni bir iş kolu oluşturmak için bahçeyi kurduklarını dile getiren Kubilay, "Yaklaşık 30 bine yakın ceviz ağacımız var, hasat döneminde yaklaşık 700 kişi çalışmakta. Hasadımız ise 45 gün sürmektedir, bu bölgede en ciddi tarımsal istihdamı sağlamaktayız. Türkiye'nin ithal ettiği ürünleri milli ekonomimizle, milli bir sermayemizle üretmemizin ekonomi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Hedef bin ton üretim

Bahçelerinde 3 farklı ağaç grubunun olduğunu, 2023'de ağaçlardan tam randımanlı verim alacaklarını kaydeden Kubilay, bin ton üretim ve 37 milyon lira gelir hedeflediklerini aktardı.

Bahçede çalışanlardan Abdullah Yaman ise "Burada 700 kişi ekmek yiyor. Böyle büyük bahçede çalışmak güzel. En azından bizler dışarıya gidip çalışmak zorunda kalmıyoruz. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi
Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi
Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi
Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi
Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi

Adıyaman, Türkiye, Hasat, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi - Son Dakika
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