Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay teknolojilerinin önemini vurguladı

Ekonomi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gezegeni ve kaynakları korumak için uzay teknolojilerinin önemine dikkati çekerek uzaktan algılama sistemleriyle daha planlı ve verimli tarım yapılabileceğini, temiz enerji üretimiyle sürdürülebilir şehirler oluşturulabileceğini ve küresel konumlandırma sistemleriyle atmosfere sera gazı salımının azaltılabileceğini söyledi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Hatay'daki Nuri Üysen Ortaokulu öğrencileriyle canlı bağlantı gerçekleştirerek onların sorularını yanıtladı.

Geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Gezeravcı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Gezeravcı, o dönem depremden etkilenen illerden Adana'da görev yaptığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hava üssü personelimizle afetin etkilediği bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için var gücümüzle destek vermeye çalıştık. İnsanları yaşanan badirelere karşı birbirine tutunarak ve hayatta kalma azmi ve kararlılığını bizzat müşahede etme şansım oldu. O gün yaralarımızı sarmak için milletçe bir olduysak bugün de yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İnanın sizlerde yaşanan bu felaket sonrası gördüğüm tekrar ayağa kalkma azmi günlük yaşamda önüme çıkan engelleri aşma konusunda bana büyük ilham kaynağı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. kuruluş yıl dönümünde ilk insanlı uzay görevimizi icra etmek için buradayım. Burada Türk milletini temsil ediyorum. Bunun verdiği gurur ve mutluluk öylesine büyük ki, bırakın duygularımı kelimelere dökmeyi, onları kalbime sığdırmakta bile zorlanıyorum. Benim burada olmamın en önemli nedenlerinden biri sizlersiniz. Görev sürecinde elde ettiğim birikim ve tecrübeleri geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerime ve gelecek nesillerimize aktarmak, benim vazifem. Gelecekte sizlerin de bu yolda devam ederek ülkemizi çok daha güzel yerlere getireceğinizden ve benden aldığınız bayrağı daha yükseklere çıkaracağınızdan hiç şüphem yok."

"Uzayda günlerin nasıl geçiyor?" sorusuna Gezeravcı, ISS'deki yaşamının dünyadayken en ince ayrıntısına kadar planlandığını, görev sorumluluklarını ve bir gününü nasıl geçirdiğini anlattı.

Gezeravcı, ISS'deki diğer astronotlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak 11 kişilik bir grup olduklarına; ISS tarihinde ilk defa bu kadar fazla sayıda ülke ve milletten astronotun aynı anda istasyonda temsil edildiğine işaret etti.

"Zaman zaman uzak yıldızlar ve galaksileri de görebiliyorum"

"Dünyadan uzay nasıl görünüyor?" sorusuna ise Gezeravcı, "Derin ve karanlık uzay boşluğunda Dünya'mız, rengiyle insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Üzerindeki su kütlelerinin maviliği ile çok fotojenik bir gezegen. Bunu mutlaka sizlerin de görmeniz ve bu güzelliği hep beraber muhafaza etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım." yanıtını verdi.

Gezeravcı, öncelikli işinin bilim misyonunun görevlerini yerine getirmek olduğunu vurgulayarak "Burada bilim insanlarımızın ihtiyaç duyduğu deneylere dair fotoğraf ve videolar çekiyorum. Yoğun bir çalışma içerisindeyim ama fırsat buldukça uzay istasyonu ve çevresiyle ilgili bazı çekimler yapmaya çalışıyorum. İçinde Dünya'mızın fotoğraf ve videoları da var. Bazı çekimleri çoktan Dünya'ya gönderdim. Gerekli inceleme ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşılacak." diye konuştu.

"ISS'in etrafında neler var?" sorusuna da Gezeravcı, şu cevabı verdi:

"Etrafımızda göz kamaştırıcı görsel bir şölen var. Altımızda okyanuslar dağlar, yüksek platolar, çöller, yemyeşil ormanlar ve daha birçoğu ressamın tablosundaki renklerin güzelliği ve ahengi içerisinde bizlere gülümsüyor. Etrafımızda süzüldüğünü bildiğimiz birçok uyduların olduğunu da biliyoruz ve zaman zaman da bunları görebiliyoruz. Bunların içerisinde bizim yerli ve milli uydularımız RASAT, GÖKTÜRK 2 ve İMECE de var. Ancak buradaki manzara sadece Dünya ile sınırlı değil. Şimdi buradan Ay ile Güneş'i daha belirgin şekilde görebiliyorum. Güneş, ışığıyla dünyayı aydınlatırken Ay yüzeyindeki detayları da müthiş şekilde gözlemlemeye imkan tanıyor. Mars ve bazı diğer gezegenler ise kendilerine has renk ve parlaklıklarıyla uzaktan bile seçilebiliyor. Zaman zaman uzak yıldızlar ve galaksileri de görebiliyorum."

"Uzay teknolojilerini daha geniş çapta topluma yayabiliriz"

Gezeravcı, gezegeni ve kaynakları korumak için uzay teknolojilerinin çok önemli olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Örneğin buradan uzaktan algılama uydularımız sayesinde su kaynaklarımız ve ormanlarımızın durumunu hassas şekilde gözlemleyebiliyoruz. Daha planlı ve verimli tarım yapılabilir. Olası riskleri önceden tahmin edebilir ve buna göre önlemler alabiliriz. Temiz enerji üretimi ve sürdürülebilir şehirler için de en doğru şekilleri yine uydularımızdan elde ettiğimiz verileri kullanarak yapabiliriz. Günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız uzay teknolojilerini daha geniş çapta topluma yayabiliriz. Örneğin küresel konumlandırma sistemlerini daha kısa sürede ve daha az enerji tüketecek şekilde yolculuk etmek için kullanabilir ve bu sayede hem tasarruf eder hem de atmosferimizi sera gazlarından mümkün olduğunca koruruz. RASAT, GÖKTÜRK 2, İMECE ve TÜRKSAT 6A uydularını ve Ay Araştırma Programı'nı tasarlayan mühendislerin geliştirdiği uzay teknolojileri, dünyadaki yaşama birçok fayda sağlıyor. İleride içinizden bazılarınız bu mühendis ve bilim insanlarının arasına katılacak ve bu alanda ülkemize önemli katkılarda bulunacaksınız."

ISS'de özellikle hava ve suyu geri dönüşüm sayesinde tekrar tekrar kullandıklarını belirten Gezeravcı, "Burada en temel ihtiyaçlarımızın bile bize hazır sunulmadığı bir ortamda yaşarken doğal olarak bunları bize sunan Dünya'mızın kıymetini daha da iyi anlıyoruz. Dünya'daki hassas dengeyi korumanın ve onu sürdürebilmenin önemini net şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, astronot olmayı hedefleyen çocuklara ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Bir işi bir kişi yaptıysa ben de yapabilirim. Ben astronot olabildiysem hepiniz olabilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel olarak uzayda yaşamaya uygun olmalısınız. Bu da sağlıklı bir yaşam sürdürmenizi gerektirir. Ayrıca mühendislik, fen bilimleri, matematik gibi temel teknoloji ya da tıp alanında yüksek lisans derecesini tamamlamanız sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Bir miktar uçuş tecrübesi de adapte olmanızda avantaj sağlar. İngilizce ortak dil, dolayısıyla yabancı dili iyi bilmenizde fayda var. Sabır, azim ve tutkuyla ileride farklı hedeflere milletle ilerleyeceğimizi unutmayın. Hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin."