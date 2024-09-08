Akkuyu NGS'den büyük hedef: 2028'de 4 reaktör devrede - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'den büyük hedef: 2028'de 4 reaktör devrede

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hedefin 2028'de 4 reaktörü de devreye almak olduğunu açıkladı. Bayraktar, 'İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak' diye konuştu.

08.09.2024 11:53
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(MERSİN) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hedefin 2028'de 4 reaktörü de devreye almak olduğunu açıkladı. Bayraktar, " İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Bayraktar, "4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz. Şu anda 30 binin üzerinde çalışan var. Bu anlamda da ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

"Elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak"

Bayraktar, Akkuyu'nun Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için önemli olduğunu söyleyerek, "Santral tümüyle devreye alındığında ki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" diye konuştu.

"30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltılacak"

Akkuyu'dan üretilecek temiz, karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını kaydeden Bayraktar, "Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik" dedi.

"Nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz"

Bakan Bayraktar, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini anlatarak "Elbette çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek" diye konuştu.

Akkuyu NGS\'den büyük hedef: 2028\'de 4 reaktör devrede
Kaynak: ANKA

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