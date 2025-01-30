Türkiye'nin LPG İthalatı %22 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin LPG İthalatı %22 Arttı

Kasım 2022'de Türkiye'nin LPG ithalatı 320 bin 420 ton olarak %22 arttı, ihracat ise %12,2 azaldı.

30.01.2025 11:18
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Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 12,2 azalarak 45 bin 347 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, BAE, Ukrayna, Lübnan, Romanya, KKTC ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 12,3 artarak 92 bin 841 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda önceki aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 445 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cezayir, Türkiye, İhracat, Enerji, Güncel, Rusya, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG İthalatı %22 Arttı - Son Dakika

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