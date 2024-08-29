Türkiye'nin LPG İthalatı Haziranda Yüzde 20 Azaldı

Ekonomi

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,22 azalarak 307 bin 571 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'dan ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,22 azalarak 307 bin 571 tona düştü.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 74,13 artarak 26 bin 763 ton oldu.

İhracat, Lübnan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Almanya olmak üzere 7 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 12,11 artarak 75 bin 91??????? ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 389 bin 749 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 84,60 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,54 ile tüplü LPG ve yüzde 1,86 ile dökme LPG satışları izledi.