Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Yüzde 15 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Yüzde 15 Arttı

Türkiye otomotiv endüstrisi nisan ayında 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek büyüme kaydetti.

05.05.2025 15:45
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Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 146 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 284 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla nisanda binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 895 milyon dolara gerilerken, otobüs, minibüs, midibüs dış satımı yüzde 9 artışla 240 milyon dolar oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33 artışla 513 milyon dolar, çekici ihracatı ise yüzde 137 artışla 145 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 arttı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 39, Belçika'ya yüzde 37, Fas'a yüzde 40 ihracat artışı görüldü.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım yüzde 26 azaldı. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 29, Almanya'ya yüzde 19, Hollanda'ya yüzde 71, İsveç'e yüzde 45 ihracat düşüşü yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 24, İtalya'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 100, Slovenya'ya yüzde 196, Belçika'ya ise yüzde 183 ihracat artışı gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya'ya yüzde 492, İtalya'ya yüzde 141, İspanya'ya yüzde 168, Slovenya'ya yüzde 104'lük ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 16, Belçika'ya ise yüzde 29 düşüş kaydedildi.

Çekiciler ihracatında ise Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa'ya üç haneli ihracat artışları oldu.

Nisan ayında en büyük ülke pazarı olan Almanya'ya yüzde 44 artışla 529 milyon dolar dış satım yapıldı. İkinci sıradaki Fransa'ya 355 milyon dolar ve üçüncü Birleşik Krallık'a 319 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Verileri değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 3'te 1'inin geride kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 6,5 artışla 12 milyar 635 milyon dolara ulaştı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdik. Nisanda, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33, çekiciler ihracatı yüzde 137 arttı. Yine Almanya'ya yüzde 44, Polonya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 115 ihracat artışı yaşadık."

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Yüzde 15 Arttı - Son Dakika

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